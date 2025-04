力積電加速AI布局 WoW 3D技術獲大廠採用

力積電 ( 6770-TW ) 公布最新年報,董事長黃崇仁表示,力積電已積極轉型至 AI 相關配套產品線,目前整合邏輯製程與記憶體的 Wafer on Wafer(WoW)3D 堆疊技術已完成開發,並獲得多個國際大廠採用及試產,未來銅鑼新廠的擴充也將以 WoW 3D 代工業務為主軸,以因應 AI 應用爆發性成長的市場需求。

‌



此外,中國政府推動半導體自給自足 (China for China) 政策,以及美系客戶因地緣政治敏感度而引發的供應鏈去中化 (Out of China) 趨勢,進一步加劇全球半導體供應鏈的重組。然而,高度不確定性同時也帶來了諸多商機。