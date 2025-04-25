〈財報〉英特爾財測弱 宣布削減開支 盤後跌4%

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-04-25 06:11

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英特爾 (Intel)(INTC-US) 周四 (24 日) 盤後公布 2025 會計年度第一季財報，雖優於分析師預期，但財測令人失望，並宣布將在新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後首年內，大幅削減營運與資本支出。該公司股價在盤後交易中下跌。截至發稿，跌逾 4%。

英特爾預估第二季營收範圍區間為 112 億至 124 億美元，低於分析師平均預期的 128.2 億美元。該公司預估本季獲利將損益兩平，而分析師原本預期每股盈餘 6 美分。

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該公司表示，第二季財測反映出受宏觀經濟環境不確定性升高的影響。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：126.7 億美元 v.s. 123 億美元

調整後 EPS：13 美分 v.s. 1 美分

第一季方面，英特爾淨虧損達 8 億美元，或每股虧損 19 美分，主因是銷售成本上升與部分資產減記。相比之下，去年同期為淨利 27 億美元，每股盈餘 63 美分。

這是陳立武於 3 月接任執行長以來的首份財報，前執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 因董事會與投資人壓力於去年 12 月下台。季辛格任內，英特爾未能在人工智慧 (AI) 領域有效競爭，並致力發展晶圓代工業務，甚至為競爭對手代工，導致公司資源承壓。

英特爾周四表示，計劃透過削減營運與資本支出、簡化管理階層來提高效率。公司預計今年營業費用為 170 億美元，低於先前設定的 175 億美元；同時將 2025 年資本支出目標從 200 億美元下調至 180 億美元。

公司補充表示，預測中尚未納入重組成本。財務長 David Zinsner 表示，營業費用削減將包括裁員，特別是管理職，但目前裁員規模尚未定案。

陳立武在聲明中表示，「第一季是朝正確方向邁出的一步，但要重拾市占並實現可持續成長，沒有無捷徑可走。」

陳立武已開始重組團隊，上周任命 Sachin Katti 為技術長與 AI 部門負責人，主導公司整體 AI 戰略與產品規劃。Katti 先前為英特爾網路部門負責人。

PC 與資料中心業務

英特爾的資料中心事業營收達 41 億美元，年增 8%。該公司宣布將原由 Katti 領導的網路與邊緣運算部門併入資料中心部門。

公司的另一大業務——個人電腦 (PC) 晶片，由客製化運算部門 (Client Computing Group) 負責，本季營收為 76 億美元，年減 8%。

英特爾新興的晶圓代工業務營收為 47 億美元，但其中大多數收入來自為內部其他部門生產晶片。