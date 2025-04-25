〈財報〉英特爾財測弱 宣布削減開支 盤後跌4%
鉅亨網編譯陳又嘉 2025-04-25 06:11
英特爾 (Intel)(INTC-US) 周四 (24 日) 盤後公布 2025 會計年度第一季財報，雖優於分析師預期，但財測令人失望，並宣布將在新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後首年內，大幅削減營運與資本支出。該公司股價在盤後交易中下跌。截至發稿，跌逾 4%。
英特爾預估第二季營收範圍區間為 112 億至 124 億美元，低於分析師平均預期的 128.2 億美元。該公司預估本季獲利將損益兩平，而分析師原本預期每股盈餘 6 美分。
該公司表示，第二季財測反映出受宏觀經濟環境不確定性升高的影響。
Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
- 營收：126.7 億美元 v.s. 123 億美元
- 調整後 EPS：13 美分 v.s. 1 美分
第一季方面，英特爾淨虧損達 8 億美元，或每股虧損 19 美分，主因是銷售成本上升與部分資產減記。相比之下，去年同期為淨利 27 億美元，每股盈餘 63 美分。
這是陳立武於 3 月接任執行長以來的首份財報，前執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 因董事會與投資人壓力於去年 12 月下台。季辛格任內，英特爾未能在人工智慧 (AI) 領域有效競爭，並致力發展晶圓代工業務，甚至為競爭對手代工，導致公司資源承壓。
英特爾周四表示，計劃透過削減營運與資本支出、簡化管理階層來提高效率。公司預計今年營業費用為 170 億美元，低於先前設定的 175 億美元；同時將 2025 年資本支出目標從 200 億美元下調至 180 億美元。
公司補充表示，預測中尚未納入重組成本。財務長 David Zinsner 表示，營業費用削減將包括裁員，特別是管理職，但目前裁員規模尚未定案。
陳立武在聲明中表示，「第一季是朝正確方向邁出的一步，但要重拾市占並實現可持續成長，沒有無捷徑可走。」
投資人期望陳立武能帶領英特爾扭轉頹勢，該公司在核心處理器業務市占流失，且在快速成長的 AI 晶片領域，無法與主導市場的輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 抗衡。
陳立武已開始重組團隊，上周任命 Sachin Katti 為技術長與 AI 部門負責人，主導公司整體 AI 戰略與產品規劃。Katti 先前為英特爾網路部門負責人。
PC 與資料中心業務
英特爾的資料中心事業營收達 41 億美元，年增 8%。該公司宣布將原由 Katti 領導的網路與邊緣運算部門併入資料中心部門。
公司的另一大業務——個人電腦 (PC) 晶片，由客製化運算部門 (Client Computing Group) 負責，本季營收為 76 億美元，年減 8%。
英特爾新興的晶圓代工業務營收為 47 億美元，但其中大多數收入來自為內部其他部門生產晶片。
Summit Insights 分析師 Kinngai Chan 表示，「第二季的保守展望反映出關稅不確定性，以及 PC 與資料中心市場的競爭壓力。」
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