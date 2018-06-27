東芝尋求「盡快」實施60億美元庫藏股 分析師呼籲市場別高興太早

日本工業巨頭總裁週三 (27 日) 表示，東芝 (6502-JP) 正在尋求「儘早實施」價值約 7000 億日圓 (合 63.7 億美元) 的股票庫藏股計劃。

總裁 Satoshi Tsunakawa 表示，公司希望 「儘早」宣布收購股票，以「提高股東回報率」。而東芝本次執行庫藏股的資金，主要是來自先前出售旗下半導體子公司 TMC 之獲利，東芝已在 6 月初通過中國審批，得以出售給美國私募基金貝恩資本 (Bain Capital) 領軍的「美日韓聯盟」旗下，貝恩資本的得標金額為 2 兆日圓。

據東芝財報資料顯示，東芝公司在出售 TMC 之後，將提列 9700 億日圓獲利，推升 2018 會計年度合併純益至 1 兆 700 億日圓，獲利年增率達 33%。

該公司表示，將提撥 7000 億日圓 (合 63 億美元) 的庫藏股計劃，作為回饋股東的激勵措施。

但分析師呼籲投資人要謹慎，東芝必須在開始回購之前，清除掉監管和會計上的障礙，分析師認為東芝很難在 2018 年底之前完成作業。東芝公司也承認，庫藏股回購可能不會在一個年度內完成，一些分析師估計這可能需要兩年時間。

經紀商還強調，東芝的大型外國股東可能不願意以每股 337 美元的價格進行回購。一位分析師表示，對於在 2017 年東芝危機時買入的投資者來說，他們在每股 220 至 280 美元之間買入，「他們可能不會以低於每股 400 美元的價格賣出。」分析師說。

分析師並表示，東芝大規模的執行庫藏股，也突顯了該公司其他基礎設施業務如：電梯、空調和電扶梯等，成長前景渺茫。

Shinkin 管理公司的基金經理 Naoki Fujiwara 表示，東芝將僅剩 3000 億日圓可用於投資，而考慮到記憶體晶片部門出售之後，對於該公司其他的業務來說，東芝可能認為 3000 億日圓已經足夠了。