軟銀餐飲投資力道加重 Zume將獲7.5億美元資金

軟銀準備加大矽谷披薩外賣公司 Zume 的投資力度，從原先的 5 億美元增至 7.5 億美元。

週三午盤 (8 日) 軟銀 (9984-JP) 大漲 4.33%，來到每股 10485 日圓。

軟銀今午大漲 4.33%，來到每股 10485 日圓。

軟銀近期準備提高 Zume 的投資金基金，從原先的 5 億美元上調至 7.5 億美元。

Zume 是 2016 年美國矽谷的一家新創公司，引進瑞士 ABB 企業的工業機器人，製作新鮮的披薩，平均 9 秒鐘就可製作一張餅皮，每小時能完成 372 個披薩，顛覆了傳統披薩外送產業。

ZUME 首推機器人制做披薩。(翻 攝：TechCrunch)

Zume 目前有三大卡車提供外送服務，為持續發展，該公司亟欲與美國兩大外送公司 UberEats 和 DoorDash 進行合作，而軟銀的願景基金能夠幫助 Zume 走向全球化的企業。

消息人士指出，這筆投資顯示出軟銀願景基金更大的野心，企圖將事業版圖延伸至餐飲外送業。

先前，軟銀向餐飲外送應用程式 DoorDash 提供了 5.35 億美元的融資。軟銀還擁有 Uber 15% 的股份，Uber 旗下外送業務 UberEats 正在快速增長。今年 2 月，Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，食品外送佔 Uber 業務約 10%。

另外，軟銀為阿里巴巴的最大股東，4 月初阿里巴巴宣布全資收購中國外送平台「餓了麼」，正式將餓了麼納入旗下新零售版圖，這些都顯示軟銀觸及餐飲外送事業的決心。