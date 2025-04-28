華爾街日報：美中貿易戰升級 美國貨架空、價格漲、大裁員

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 12:29

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根據《華爾街日報》報導，美國阿波羅全球管理首席經濟學家 Torsten Slok 警告，由於美中貿易快速減少，未來幾週內，美國消費者和企業可能會面臨類似新冠疫情時期的供應短缺，美國商店可能出現「貨架空缺」，而價格將會上漲。

Slok 在報告中指出，作為美國主要的商品供應國，與中國貿易的減少將對美國市場產生嚴重影響。根據他引用的中國每日集裝箱船離港數據，美國的通貨膨脹將迅速上升，商品短缺將變得越來越普遍。這種情況將影響零售業，特別是日常消費品的價格。

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其中，玩具行業將最先受到貿易戰影響。據統計，80% 的美國玩具來自中國。此外，消費電子產品、服裝和製藥等其他行業也嚴重依賴中國供應。2022 年，美國從中國進口價值 4390 億美元的商品，其中大部分短期內無法由其他國家替代。

此外，Slok 也進一步警告稱，隨著供應鏈的中斷，美國的就業市場也將受到衝擊，尤其是物流和零售行業工作崗位將大規模流失。他預測，在 5 月，美國的卡車運輸、物流以及零售業將出現顯著的裁員，影響道小型私營商店，尤其是玩具店、五金店和男裝店。

分析師指出，由於貨船需要一個月或更長時間才能從中國運抵美國，而貨物到達後還需要經過幾週的運輸，因此，一但短缺發生，解決方案可能需要幾個月的時間。即使美國減少關稅，供應鏈問題也無法立刻緩解。此外，短期內美國消費者的價格也不太可能出現顯著下跌。

在此之前，美國多家大型零售商，包括 Target (TGT-US) 、沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US) 等，已於 4 月 21 日向美國總統川普發出警告，強調目前的關稅政策將嚴重干擾供應鏈，並推高物價。

零售商預計，從 5 月開始，商品短缺將變得更加明顯。為了減輕關稅帶來的影響，許多零售商已經提前開始備貨。

根據美國人口普查局的最新數據，自去年 12 月起，美國的商品進口量激增，並在今年 1 月創下歷史新高。從 12 月到 2 月，美國商品進口總額達到 9510 億美元，增幅達 20%。然而，隨著川普的關稅全面生效，這一情況很可能無法持續。