〈台股盤後〉台積電帶旺供應鏈、AI發威 漲161點重返2萬點

美股 25 日收紅，台股今 (28) 日早盤持續上攻，早盤以 19972.07 點開出，而在台積電，矽光子及網通族群帶動下，站回 20000 點大關，一度漲逾 150 點，隨後遭逢 7 日跳空缺口壓制，漲幅逐漸收斂。終場收 20034.41 點，上漲 161.68 點，成交量 2154.54 億元，較前一日量縮。