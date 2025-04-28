〈台股盤後〉台積電帶旺供應鏈、AI發威 漲161點重返2萬點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-28 14:15
美股 25 日收紅，台股今 (28) 日早盤持續上攻，早盤以 19972.07 點開出，而在台積電，矽光子及網通族群帶動下，站回 20000 點大關，一度漲逾 150 點，隨後遭逢 7 日跳空缺口壓制，漲幅逐漸收斂。終場收 20034.41 點，上漲 161.68 點，成交量 2154.54 億元，較前一日量縮。
權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 9 元，漲約 1%，收 897 元，挑戰 900 元大關；聯發科 (2454-TW) 下跌 20 元，跌逾 1%，收 1360 元；廣達 (2382-TW) 漲約 4%，鴻海 (2317-TW) 漲約 2%，聯電 (2303-TW) 均收紅，日月光投控 (3711-TW) 於平盤下方。
台積電走強，帶動供應鏈創意 (3443-TW) 重回千金股，台股重回 13 千金格局，股王信驊 (5274-TW)，下跌 15 元，收 3000 元，力旺 (3529-TW) 下跌 110 元，跌約 4%，收 2565 元；第 14 高價股，弘塑 (3131-TW) 同樣為台積電供應鏈，上漲 45 元，漲約 5%，收 945 元。
中資網通廠 TP-Link 傳遭美國啟動反壟斷調查，台網通廠可望迎轉單，今日走強，訊舟 (3047-TW)、康全電訊 (8089-TW) 均亮紅燈，合勤控 (3704-TW) 漲逾 5%，啓碁 (6285-TW)、中磊 (5388-TW) 均漲近 2%。
矽光子族群近期因台積電在技術論壇展現相關技術，今日持續上攻，上詮 (3363-TW) 亮紅燈，東典光電 (6588-TW) 漲約 9%，弘凱 (5244-TW) 漲近 9%，統新 (6426-TW)、光環 (3234-TW) 漲約 6%。
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