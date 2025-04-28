search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉台積電帶旺供應鏈、AI發威 漲161點重返2萬點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-28 14:15

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電連袂網通、矽光子上攻 終場上漲161點重回13千金。(圖：shutterstock)

美股 25 日收紅，台股今 (28) 日早盤持續上攻，早盤以 19972.07 點開出，而在台積電，矽光子及網通族群帶動下，站回 20000 點大關，一度漲逾 150 點，隨後遭逢 7 日跳空缺口壓制，漲幅逐漸收斂。終場收 20034.41 點，上漲 161.68 點，成交量 2154.54 億元，較前一日量縮。

權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 9 元，漲約 1%，收 897 元，挑戰 900 元大關；聯發科 (2454-TW) 下跌 20 元，跌逾 1%，收 1360 元；廣達 (2382-TW) 漲約 4%，鴻海 (2317-TW) 漲約 2%，聯電 (2303-TW) 均收紅，日月光投控 (3711-TW) 於平盤下方。


台積電走強，帶動供應鏈創意 (3443-TW) 重回千金股，台股重回 13 千金格局，股王信驊 (5274-TW)，下跌 15 元，收 3000 元，力旺 (3529-TW) 下跌 110 元，跌約 4%，收 2565 元；第 14 高價股，弘塑 (3131-TW) 同樣為台積電供應鏈，上漲 45 元，漲約 5%，收 945 元。

中資網通廠 TP-Link 傳遭美國啟動反壟斷調查，台網通廠可望迎轉單，今日走強，訊舟 (3047-TW)、康全電訊 (8089-TW) 均亮紅燈，合勤控 (3704-TW) 漲逾 5%，啓碁 (6285-TW)、中磊 (5388-TW) 均漲近 2%。

矽光子族群近期因台積電在技術論壇展現相關技術，今日持續上攻，上詮 (3363-TW) 亮紅燈，東典光電 (6588-TW) 漲約 9%，弘凱 (5244-TW) 漲近 9%，統新 (6426-TW)、光環 (3234-TW) 漲約 6%。

文章標籤

台股盤後台積電網通矽光子TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電8971.01%
訊舟22.79.93%
統新70.26.20%
東典306.57%
上詮1859.79%
中磊102.51.49%
啟碁1242.06%
合勤控30.856.01%
康全電訊61.39.86%
弘塑9455.00%
力旺2565-4.11%
信驊3000-0.50%
創意10305.21%
日月光投控137-0.36%
聯電44.90.56%
鴻海142.52.52%
廣達2454.26%
聯發科1350-2.17%
光環346.75%
台積電ADR165.10.56%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
訊舟

60%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
訊舟

60%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
訊舟

60%

勝率

#高盈餘高毛利

中弱短強
統新

77.27%

勝率

延伸閱讀


Empty