〈蘋果新機啟動生產〉帶動拉貨動能 供應鏈8月營收加溫

市場傳蘋果 3 款新 iPhone 開始進入量產階段，預期將陸續反應在關鍵零組件供應商以及代工廠的營收表現上，其中台積電 (2331-TW)8 月營收可望顯著升溫，大立光 (3008-TW) 則從 7 月起逐月增長，鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 等代工廠預期 9 月起營收也將穩步墊高。

蘋果今年推出 3 款新 iPhone，市場預計今年第四季將為出貨高峰期，今年下半年的出貨量可望達到 8000-9000 萬支的水準，至明年上半年總出貨量預計將達 1.8-1.85 億支。

法人指出，隨新機進入量產，預期將帶動相關零組件拉貨動能升溫，也將反映在營收表現上。像是鏡頭大廠大立光，執行長林恩平就預期 7 月營收可望優於 6 月，8 月又將優於 7 月，第三季營收呈現逐月增長。

負責供應 iPhone A12 晶片的台積電，法人則預期營收將從 8 月起顯著上揚，公司在日前法說會上也預期第三季美元營收將季增 8-9%。

觀察 iPhone 代工廠鴻海以及和碩歷年單月營收趨勢，均在 9 月起出現顯著成長，隨著傳出鴻海富士康蘇州廠已進入 24 小時趕工量產的情況來看，預期今年 9 月起營收也可望逐月墊高。

不過法人也強調，接下來還得看蘋果新品發布會後的市場反應，市場好的話可望生產到明年和下一代新機量產銜接，如果評價不好影響銷量，勢必也將供應鏈造成衝擊。