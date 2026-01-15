〈台股開盤〉3萬1關前拉回跌逾200點 台積電法說倒數跌破1700元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美股前晚因地緣政治局勢緊張及銀行股季度財報低於預期，四大指數皆墨，台股今 (15) 日開盤受電子權值股表現疲軟下，包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 下挫，早盤開盤開低走低，，盤面上由塑化股、金融股撐盤，記憶體、被動元件表現較佳，盤中暫報 30,720 點，跌逾 215 點或 0.69%，成交量估 7,930 億元。
權值股部分，今日下午即將舉行法說會的台積電開盤下跌 20 元或 1.16%，暫報 1,690 元，跌破 1,700 元大關；鴻海下跌 1.27%，千金股台光電 (2383-TW) 跌 4.49%，聯發科 (2454-TW) 下跌 1%，廣達 (2382-TW) 跌 1%。
傳產股部分，受惠中國買盤帶動錫價創下歷史新高、國際衝突加劇影響，激勵包括原物料塑化股的南亞 (1303-TW) 漲 8.67%、台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW) 一度漲逾半根停板，台塑 (1301-TW) 漲 3%，華夏 (1305-TW) 漲 2%。
PCB 類股德宏 (5475-TW)、建榮 (5340 -TW) 漲停，榮科 (4989 -TW)、華通 (2313 -TW) 一度漲逾 7% 以上。
被動元件部分，受惠關鍵原物料銀價大幅上漲引發的轉嫁漲價，今日包括華容 (5328-TW) 漲停、鈞寶 (6155 -TW) 漲停、泰霖 (8080 -TW) 漲 8%，密望實 (8043-TW) 漲半根停板。
法人表示，指數創新高技術面延續多頭格局，帶仍須留意中長期均線乖離擴大後的調整可能，操作不宜過度追高，投資人持股應繼續參考短期均線變化，確實進行汰弱留強因應，可關注被動元件、PCB、台積鏈、低軌衛星、電力、 機械相關類股。
美股前晚表現部份，道瓊指數下跌 42.36 點或 0.09%、收 49,149.63 點；標普 500 下跌 37.14 點或 0.53%，收 6,926.6 點；那斯達克下跌 238.12 點或 1%，收 23,471.75 點；費城指數下跌 46.52 點或 0.6%，收 7,701.48 點。
