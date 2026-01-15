鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-15 10:21

〈台股開盤〉3萬1關前拉回跌逾200點 台積電法說倒數跌破1700元。(鉅亨網資料照)

權值股部分，今日下午即將舉行法說會的台積電開盤下跌 20 元或 1.16%，暫報 1,690 元，跌破 1,700 元大關；鴻海下跌 1.27%，千金股台光電 (2383-TW) 跌 4.49%，聯發科 (2454-TW) 下跌 1%，廣達 (2382-TW) 跌 1%。

PCB 類股德宏 (5475-TW)、建榮 (5340 -TW) 漲停，榮科 (4989 -TW)、華通 (2313 -TW) 一度漲逾 7% 以上。

法人表示，指數創新高技術面延續多頭格局，帶仍須留意中長期均線乖離擴大後的調整可能，操作不宜過度追高，投資人持股應繼續參考短期均線變化，確實進行汰弱留強因應，可關注被動元件、PCB、台積鏈、低軌衛星、電力、 機械相關類股。