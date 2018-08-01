〈蘋果財報優預期〉主力代工廠鴻海 將受惠新機效益迎旺季

蘋果第三季度財報優於市場預期，其中 iPhone X 銷售動能依舊強勁，蘋果更預計第四營收將雙位數成長。市場推測在蘋果新機上市效益發酵下，囊括大多數新機訂單的鴻海 (2317-TW) 亦將迎來旺季。

從蘋果財報內容來看，上個季度出貨 4130 萬隻 iPhone 約與去年同期持平，但 ASP 724 美元較去年同期的 606 美元有了顯著的增長，市場解讀主要是因為售價 999 美元的 iPhoe X 銷售比預期暢旺。

蘋果對第四財季展望樂觀，市場解讀，多少也反應公司對接下來發布的 iPhone 新機抱持正向看法。

據了解，今年下半年蘋果可能推出 6.5 吋和 5.8 吋 OLED 版 iPhone、以及 6.1 吋 LCD 版 iPhone。市場推測，6.1 吋版新機可能由鴻海與和碩 (4938-TW) 組裝，5.8 吋 OLED 版新機可能由鴻海主導，6.5 吋 OLED 版由鴻海與和碩代工。

在蘋果樂觀看待之下，法人預估隨新機上市，下一季 iPhone 銷售數量約在 8000-9000 萬支左右，也將帶動相關供應鏈暢旺。

不過，法人提醒，鴻海雖可望受惠蘋果新機上市效益迎來旺季，但近幾季鴻海營收逐步成長，但獲利卻不同調，鴻海第二季財報尚未公布，市場高度關注毛利率、營益率等獲利指標。

此外，美中貿易戰升溫，雖然目前 iPhone 尚未直接受到影響，但未來若延燒至 iPhone 等相關通訊產品，蘋果恐為了維持獲利而轉向與代工廠議價，也將是鴻海未來獲利的不確定因素。