〈蘋果新機啟動生產〉傳富士康鄭州廠已開始24小時趕工 代工廠迎旺季

隨著市場預期蘋果將於 9 月中公布新 iPhone，鴻海 (2317-TW) 富士康鄭州廠傳出已開始 24 小時趕工，量產 3 款 iPhone 新機。市場推估身為 iPhone 主力代工廠的鴻海，今年囊括大多數的新機訂單，將是這波新機效益的最大受益者，另外和碩 (4938-TW) 也可望直接受惠。

根據中國媒體報導，富士康鄭州廠負責 iPhone 生產的車間裡，生產線和機器 24 小時不停，工人每天分兩班加速量產新 iPhone。

不過據悉目前新 iPhone 還在產能爬坡階段，一個車間一班生產的新機半成品不過數千台，與去年一班可生產上萬台相比還有一段差距。

有分析機構稱，今年秋季發布會上蘋果將發布三款新機，採用 OLED 屏幕的 5.8 英寸、6.5 英寸新機和採用 LCD 屏幕的 6.1 英寸新機，6.5 英寸主攻高端，6.1 英寸則著重市占率。

報導也指出，鴻海今年拿下了大部分蘋果新 iPhone 手機的代工份額，包括幾乎所有的第二代 iPhone X、大約 90% 的 iPhone X Plus 以及 75% 的入門級 6.1 英寸 LCD 版 iPhone，剩餘部分則由和碩 (4938-TW) 代工。