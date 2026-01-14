search icon



〈台股盤後〉3萬1近在咫尺再收歷史高！電子權值股接棒大漲234點

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (14) 日開盤後再度走強，儘管台積電暫時休兵，不過，電子權值股如鴻海、台達電等接棒勁揚，推升指數最高一度達 30994 點，距離 3 萬 1 千點僅一步之遙，終場大漲 234.56 點，收在 30941.78 點，續創收盤新高，成交量約 6587 億元，較昨日收斂。

cover image of news article
〈台股盤後〉再收歷史高！離3萬1只差一步 電子權值股接棒大漲234點。(鉅亨網資料照)

權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日收在平盤 1710 元，鴻海 (2317-TW) 大漲近 4%，台達電 (2308-TW) 也走揚約 3%，站穩千元大關，聯發科 (2454-TW) 也有 1% 左右的漲幅。


其他電子權值股也同步強勢，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 漲幅都在 2% 至 3%，漲勢相當凌厲，南亞科 (2408-TW) 也續強，漲幅約 3%，為大盤走勢增溫。

今日市場聚焦被動元件族群，指標股國巨 *(2327-TW) 飆漲 7%，密望實 (8043-TW)、信昌電 (6173-TW) 雙雙亮燈漲停，九豪 (6127-TW)、凱美 (2375-TW)、立隆電 (2472-TW) 等也都在盤面上表態，族群走勢凌厲。


台股盤後被動元件台股鴻海台達電台積電

台股首頁我要存股
南亞科236.5+2.83%
國巨278.5+6.91%
立隆電120+1.27%
凱美100+4.71%
九豪42+8.53%
信昌電76.6+9.90%
蜜望實98.7+9.91%
智邦1215+2.97%
緯穎3960+1.54%
廣達286+2.51%
日月光投控294.5+1.73%
聯發科1500+1.01%
台達電1060+2.91%
鴻海234.5+3.53%
台積電1710+0.00%
台積電ADR331.21-0.17%
日月光投資控股18.7+2.35%

