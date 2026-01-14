〈台股盤後〉3萬1近在咫尺再收歷史高！電子權值股接棒大漲234點

台股今 (14) 日開盤後再度走強，儘管台積電暫時休兵，不過，電子權值股如鴻海、台達電等接棒勁揚，推升指數最高一度達 30994 點，距離 3 萬 1 千點僅一步之遙，終場大漲 234.56 點，收在 30941.78 點，續創收盤新高，成交量約 6587 億元，較昨日收斂。