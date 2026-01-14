〈台股盤後〉3萬1近在咫尺再收歷史高！電子權值股接棒大漲234點
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (14) 日開盤後再度走強，儘管台積電暫時休兵，不過，電子權值股如鴻海、台達電等接棒勁揚，推升指數最高一度達 30994 點，距離 3 萬 1 千點僅一步之遙，終場大漲 234.56 點，收在 30941.78 點，續創收盤新高，成交量約 6587 億元，較昨日收斂。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今日收在平盤 1710 元，鴻海 (2317-TW) 大漲近 4%，台達電 (2308-TW) 也走揚約 3%，站穩千元大關，聯發科 (2454-TW) 也有 1% 左右的漲幅。
其他電子權值股也同步強勢，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW) 漲幅都在 2% 至 3%，漲勢相當凌厲，南亞科 (2408-TW) 也續強，漲幅約 3%，為大盤走勢增溫。
今日市場聚焦被動元件族群，指標股國巨 *(2327-TW) 飆漲 7%，密望實 (8043-TW)、信昌電 (6173-TW) 雙雙亮燈漲停，九豪 (6127-TW)、凱美 (2375-TW)、立隆電 (2472-TW) 等也都在盤面上表態，族群走勢凌厲。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告