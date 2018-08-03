亞德客- KY認列匯兌損失 Q2營收創高惟純益季減6% 每股賺4.36元

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (3) 日公布第 2 季財報，在中美貿易摩擦使客戶心態趨觀望下，加上汰換老舊設備的資產損失與認列人民幣匯兌損失，使第 2 季稅後純益較第 1 季衰退逾 6% 為 8.24 億元，每股稅後純益 4.36 元；上半年稅後純益 17.02 億元，每股純益 9.01 元，與去年同期相同。

亞德客第 2 季合併營收 45.61 億元，季增 26.36%，年增 26.82%，創單季營收新高，毛利率 49.9%，季減 0.18 個百分點，年減 3.94 個百分點，營益率 30.7%，季增 2.39 個百分點，年減 2.91 個百分點；稅後純益 8.24 億元，季減 6.27%，年減 16.45%，每股稅後純益 4.36 元。

亞德客上半年合併營收 81.71 億元，年增 27.49%，毛利率 50%，年減 2.97 個百分點，營益率 29.6%，年減 2.05 個百分點；稅後純益 17.02 億元，年減 5.6%，每股稅後純益 9.01 元。

亞德客表示，由於中美貿易摩擦，使部分客戶對需求出現觀望態度，加上公司因應需求狀況調整產能稼動率，以降低庫存金額，影響存貨單位製造成本；另一方面，由於第 2 季加速提升產能自動化比率，汰換舊機器設備產生的資產處分損失約達到人民幣 2300 萬元。

匯兌損益部分，亞德客指出，由於人民幣兌美元 6 月起大幅貶值，第 2 季認列約 4000 萬元人民幣未實現的兌換損失，使業外損失達到人民幣 5744.7 萬元。