本週操盤筆記 (0730-0803)：

一. 各主要經濟體公布 7 月 PMI 終值：

本週包括中國、德國、英國、歐元區、美國等已開發經濟體，都將公布 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，其中又以中國的經濟狀況最令市場關注，目前市場預期，統計國企與大型企業為主的 7 月中國官方製造業 PMI，將出現小幅衰退，而統計中小型企業為主的財新製造業 PMI，7 月亦將出現微幅下滑。

市場經濟學家分析，目前整體中國經濟狀況仍屬穩健，最大的不確定性即是美歐貿易戰所帶來的關稅壁壘，但目前此一衝擊仍尚未反映到實體經濟之中，若貿易戰關稅規模與清單擴大，對中國經濟與企業的衝擊，就將開始顯現。

二. 日本央行 (BOJ) 7 月份利率會議：

針對 7 月的日本央行利率會議，目前市場預期，日本央行可能在會議上調整「殖利率曲線定錨」的政策目標，並且考慮更換 QQE 計劃的購買標的，此一預期已在上週廣泛在日債市場發酵，導致日債殖利率上漲、價格下跌。

但華爾街投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 則認為，由於目前日本通膨仍低於 2% 通膨目標，是故日本央行不太可能輕率的變更貨幣政策走向；大摩預測，日本央行貨幣政策將維持不變，美債殖利率不太可能突破 3%。

三. 聯準會 (Fed) 8 月利率會議：

受惠於川普稅改刺激，上週美國公布第二季 GDP 季增年率高達 4.1%，創下自近 4 年以來的最大增速；此前白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 更在 7 月中旬時表示，白宮在未來還會有數輪的減稅措施，盼藉此進一步帶動美國實體經濟增長。

本次 Fed 8 月利率會議，市場預期 Fed 將維持利率不變，但是主流經濟學家意見認為，在美國經濟增速來到 4 年新高、失業率又已達自然失業率水準的當口，Fed 確實正面臨到升息壓力，今年 Fed 已升息 2 碼，下半年 Fed 很可能再出手升息 2 碼，達到全年升息 4 碼。

四. 美股財報季繼續：

本週美股財報季重要看點，包括卡特彼勒 (CAT-US)、輝瑞 (PFE-US)、蘋果 (AAPL-US)、貴州茅台、特斯拉 (TSLA-US) 等都將公布最新一季財報。

其中最引人注目的蘋果財報，市場預期，蘋果截至 6 月底的 2018 會計年度 Q3 財報，iPhone 銷量將持平去年同期 4700 萬部，但平均售價 (ASP) 估將落在 693 美元，高於去年同期的 606 美元。

市場預計，2018 會計年度 Q3 蘋果每股純益為 2.16 美元，優於去年同期的 1.67 美元。