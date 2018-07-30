〈分析〉美科技尖牙股不利了嗎？進場是撿便宜還是接刀？

所謂的尖牙股 (FANG) 即臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix （NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 近年來為股市成長貢獻非凡，但在上週臉書崩跌後，熱錢要如何選股顯得更棘手，其他尖牙股是否也會震盪？許多投資者是否真的高估了這些尖牙股？

《Barron's》分析師 Andrew Bary 專欄給投資者一劑強心針，他認為市場對尖牙股並未高估，事實上，臉書崩跌後，投資者反而可以進場撿便宜，其理由如下述：

首先，這樣的公司股價崩跌本身就是罕見的事：一家估值合理且明年營收可望成長 25% 的公司。雖然今年的成長可能低於先前估計的 35%，但在市值 1000 億美元以上的企業中，這樣的內部成長率已經算是最高的那一群了。

再者，臉書擁有強勁的資產負債表，其中有 420 億美元淨現金或每股 14 美元，今年第二季臉書執行庫藏股 33 億美元，回購股票數量創下紀錄，這通常是對業務有長期信心的訊號。分析師倒是疑惑，為何臉書公司要在下修財測之前，執行巨額庫藏股？

上週三 (25 日) 臉書在公布財報後，於電話會議上調降了財測，致使股價重挫，目前交易價格約 2019 年 EPS 8.47 美元的 21 倍。

看空臉書者主張，臉書股價已經到頂峰，隨著用戶成長放緩且費用增加速度快過營收成長速度。或許在臉書最新財測中，最令人震驚的是營業利潤 (目前 44%），因臉書估計未來幾年營業利潤可能縮降至「30%-40% 的中間值」，但多數分析師先前預期臉書的營業利潤幾乎沒有受到侵蝕。

然而，臉書仍是非常強大的平台，日用戶達 15 億人，各方面強大結合與參與且幾乎無所匹敵。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師 Mark Mahaney 表示，「我不認為營收成長會持續減速，廣告資金也不會移轉到其他平台。」他認為臉書還有拓展的空間，因為臉書目前只占全球廣告市場 5%，而谷歌占比約 10%，但臉書還沒讓旗下兩大平台也放上廣告，即 Facebook Messenger 和 WhatsApp。

Evercore / ISI 分析師 Anthony DiClemente 表示，「這是一個買入機會，臉書正在投資安全措施，以阻止假新聞和外國干涉，同時開發新產品來擴大競爭力護城河。」他估計臉書 EPS 年增率可達 15%。

DiClemente 和 Mahaney 兩位分析師都給予臉書股票「優於大盤」的評級，DiClemente 的目標價是 200 美元，而 Mahaney 則是 225 美元。

科技巨擘 Alphabet 擁有搜尋廣告主宰地位，同樣也很吸引投資者，該公司季度營收成長維持在 20% 以上，年度營收基礎約莫 1000 億。

為了讓搜尋等已成熟的業務霸主地位更加穩固，Alphabet 不惜重金投資研發，單就最近一季的 RD 資本支出便合併達 100 億美元，同時擴大利潤豐厚的 YouTube 平台，並開發 Waymo 等前景可期的單位。

在公布第二季獲利優於預期後，上週 Alphabet 股價一度觸及記錄高點 1285 美元，爾後漲幅稍微吐回，上週共上漲 5% 至 1253 美元。

日前《Barron's》分析師 Andrew Bary 專欄已針對 Alphabet 做出分析報導，認為今年股價已經上漲 19% 的 Alphabet，其實漲幅空間還很大，股價上看 1400 美元。

在科技股外，很難找到像臉書和 Alphabet 這樣擁有同等成長與估值的大企業了。

在領先的消費類股中，高露潔棕欖 (CL-US) 和百事可樂 (PEP-US) 交易價約莫是 2018 獲利的 20 倍，但這兩家第二季營收成長卻均僅有 2%。

Abbott Laboratories (ABT-US) 和 Becton Dickinson (BDX-US) 交易價格在 2018 獲利 20 倍以上，其最新一季內部營收成長率分別僅有 8% 和 6%。

金融股佼佼者 Visa (V-US) 股價是今年 EPS 的 30 倍，高於臉書和 Alphabet，而其最新一季營收成長為 15%。

《Barron’s》今年專欄報導均看好臉書和 Alphabet，而至於亞馬遜和 Netflix，這兩家違背了傳統獲利分析方法，專注於其龐大 P/E 率的投資者錯過了這兩個過去 20 年來最大的市場贏家，去年《Barron’s》專欄報導就看跌當時股價不到 200 美元的 Netflix。

亞馬遜上週四公布第二季獲利，營業獲利創紀錄達 30 億美元，每股純益自一年前的 40 美分大跳躍至 5.07 美元，多頭齊聲歡呼。

漂亮的財報讓亞馬遜週五股價上漲 0.5% 至 1815 美元，一度觸及 1880 美元記錄高點，現今市值約 8900 億美元，與市值 8650 億美元的 Alphabet 相距不遠，也仍與市值 9400 億美元的蘋果公司正角逐兆元企業競賽。

在估值亞馬遜時，一些分析師和投資者傾向 2 階段評估，首先評估 AWS，接著再分配一些估值到亞馬遜的全球零售業務上。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 估價 AWS 在 4080 億美元或 2020 年 Ebitda 預期收益的 18 倍，接著零售業務估價 6790 億美元或曰 2019 年估計銷售額的 1.5 倍，進而產生 2019 年 12 月的目標價為 2200 美元。

至於 Netflix，其價值來自訂閱戶的成長更勝於財報上的獲利數據，因為投資者願意看到該公司犧牲眼前的獲利，來換取更巨大的全球觀眾基礎，因為這最終都能化成營收來源。

分析師認為 Netflix 有強大的定價能力，目前 Netflix 美國訂閱戶的月費平均 11 美元，其美國訂閱戶每日平均約觀看其串流服務 2 小時。

在 7 月 16 日公布第二季財報後，迄今 Netflix 股價下跌了 10% 至 355 美元，但諸如摩根大通、摩根士丹利等分析師均主張此時正是逢低進場的良機。

綜上所述，現在還不是遠離尖牙股的時刻，看看這 4 家企業龐大的估值和今年的成長，RBC 的 Mahaney 稱臉書、Alphabet 和亞馬遜是「網路必需品」，與傳統消費必需品相比，他們取代了許多資產組合。