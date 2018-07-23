中石化Q3利差空間可期 獲利表現有撐

中石化 (1314-TW) 受惠第 2 季整體獲利表現可望優於首季與去年同期，加上第 3 季亞洲多家 AN 廠停車歲修，供給仍吃緊，有利報價維持高檔整理或小漲，推升中石化今 (23) 日股價表現相對大盤強勁，盤中上漲超過 3%，成交量已突破 3 萬張，成功站回季線之上。

回顧第 2 季表現，從中石化主要產品之一的 CPL 價格來看， 4 月維持高檔、5 月稍微下修，但 5 月底價格反轉回到預期水準，而成本高檔則是落在 4 月與 5 月，整體而言，4 月 CPL 價格維持高檔，雖成本上揚，但利差仍可期，5 月價格下修、成本上升，利差將是第 2 季的低檔，至於 6 月則在成本下降且價格再度攀升下，利差空間放大。

AN 部分，由於中國 AN 大廠集中於 5、6 月進行 2 年一大修，日韓也有廠商進入歲修，中石化 AN 廠則是 5 月小修，加上下游 ABS 價格支撐，使 AN 價格維持近 2 年新高，利差空間優於第 1 季。

法人認為，中石化第 2 季在 CPL 維持利差空間、AN 利差表現優於第 1 季下，加上業外轉投資收益表現可望維持第 1 季水準，整體獲利表現將優於首季，並較去年同期大幅成長。

展望第 3 季，AN 部分，受惠歐美地區 AN 下游產品去化順暢，銷往亞洲現貨數量減少，而下游產品需求維持強勁，加上第 3 季亞洲多家 AN 廠停車歲修，合計影響產能佔亞洲產能 17.3%，且齊魯石化 8 萬噸因環保因素持續停產，現貨供給吃緊情況恐無法立即獲得改善，第 3 季價格應維持高檔整理或小漲，有利中石化第 3 季維持利差空間。

若投資人看好中石化後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 以內的標的，例如：中石化兆豐 7A 購 01(075884-TW)、中石化群益 7A 購 02(077844-TW)、中石化富邦 7B 購 01(077024 -TW) 等。