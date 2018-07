中石化Q3利差空間可期 獲利表現有撐

中石化 (1314-TW) 受惠第 2 季整體獲利表現可望優於首季與去年同期,加上第 3 季亞洲多家 AN 廠停車歲修,供給仍吃緊,有利報價維持高檔整理或小漲,推升中石化今 (23) 日股價表現相對大盤強勁,盤中上漲超過 3%,成交量已突破 3 萬張,成功站回季線之上。

回顧第 2 季表現,從中石化主要產品之一的 CPL 價格來看, 4 月維持高檔、5 月稍微下修,但 5 月底價格反轉回到預期水準,而成本高檔則是落在 4 月與 5 月,整體而言,4 月 CPL 價格維持高檔,雖成本上揚,但利差仍可期,5 月價格下修、成本上升,利差將是第 2 季的低檔,至於 6 月則在成本下降且價格再度攀升下,利差空間放大。

AN 部分,由於中國 AN 大廠集中於 5、6 月進行 2 年一大修,日韓也有廠商進入歲修,中石化 AN 廠則是 5 月小修,加上下游 ABS 價格支撐,使 AN 價格維持近 2 年新高,利差空間優於第 1 季。

法人認為,中石化第 2 季在 CPL 維持利差空間、AN 利差表現優於第 1 季下,加上業外轉投資收益表現可望維持第 1 季水準,整體獲利表現將優於首季,並較去年同期大幅成長。

展望第 3 季,AN 部分,受惠歐美地區 AN 下游產品去化順暢,銷往亞洲現貨數量減少,而下游產品需求維持強勁,加上第 3 季亞洲多家 AN 廠停車歲修,合計影響產能佔亞洲產能 17.3%,且齊魯石化 8 萬噸因環保因素持續停產,現貨供給吃緊情況恐無法立即獲得改善,第 3 季價格應維持高檔整理或小漲,有利中石化第 3 季維持利差空間。

