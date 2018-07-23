中小型股大逃殺 櫃買指數重挫寫半月新低 砷化鎵成重災區

台股指數今日雖在平盤上震盪，不過主要是靠權值股稱盤，代表中小型股的櫃買指數今日走勢低迷，盤中最大跌幅達 1.88%，失守所有均線，並創近半個月新低，其中半導體股領跌，跌幅最大來到 4%，砷化鎵族群穩懋、宏捷科跳空跌停，僅靠資訊與被動元件走勢撐盤，中小型股資金逃竄，恐使台股本周走勢蒙壓。

砷化鎵廠穩懋因第 3 季客戶調整庫存，公司預估營收季減幅度約達 1 成，今 (23) 日跳空跌停至 202.5 元，拖累同族群宏捷科早盤股價雙雙亮燈跌停，盤面利空氣氛轉濃，環宇 - KY、精材盤中全面大跌，逼近跌停。

相比之下被動元件族群走勢相對持穩，帶動櫃買市場被動元件族群信昌電、今展科等午盤後一度攻上漲停，華容、雷科漲幅也有 8% 以上漲幅。資訊服務股由緯軟帶頭攻漲半根停板，生技族群晶宇直奔漲停，高端疫苗也有半根漲停板，高價股大江生醫漲幅最高則達 2.5%。

台股加權指數今 (23) 日微跌 2 點開出後，一度在盤下狹幅震盪，權值股領頭帶動，指數盤中黑翻紅小漲，最高一度衝上 10962 點，預估成交量近 1500 億元，不過盤中族群表現分歧，光學股先進光領跌 7% 以上，被動元件族群則由龍頭國巨帶頭衝。