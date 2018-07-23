台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月23日

榮化昨（22）日宣布，董事會通過與全球第三大私募基金 KKR 簽署股份轉換協議，KKR 將以現金 478 億元（約 15.6 億美元）、溢價約 17.28%，收購榮化所有在外流通股份，預計今年第 4 季完成，屆時榮化將私有化下市。

南山人壽日前爆出重大內控缺失，負責台股投資的葉姓經理人，涉嫌透過 LINE 群組糾眾炒股。不過，最誇張的是，南山竟隱匿不報，拖了 2 個月才向金管會通報，金管會檢查局有 20 人進駐公司金檢，壽險業界竊竊私語「很不妙」，若全案導向知情不報，除了公司面臨重罰外，公司高階主管恐將遭連帶裁罰。

台積電法說下修全年財測利空出盡後，權值王股價上周五（20 日）大漲 5.79％；加上股王大立光連續性揚升，替科技巨擘蘋果 8 月初將公告財報暖身。外資法人指出，蘋果供應鏈投資聲浪大幅提高，蘋果行情正面對決貿易戰變數，多頭挑戰 11,000 點是本周重頭戲。

聯合報

政大校長 郭明政出任

反制石油禁運 伊朗嗆封鎖海峽

經濟日報

KRR 砸 478 億買下榮化

台積橫掃 5G AI 晶片訂單

科技股基金磁吸 6000 億

新台幣匯價恐貶破 31

蘋果日報

KKR 砸 478 億 獨吞榮化

走過高雄氣爆 甩大虧變大賺

南山炒股案 恐燒到高層

中國時報

台商避貿易戰 回台投資減稅

美鴨霸加稅 法嗆槍指著頭怎談

478 億元賣了 榮化最快年底下市

工商時報

KKR 以 478 億元收購全部股份 榮化將下市

蘋果光 PK 貿易戰 台股本周 11,000 多空大對決

貿易戰打不完… 經部祭誘因 迎大陸台商返鄉

自由時報

風電人力需求 3 年內爆量成長

融資人才搶商機 金融業邊做邊培育

企業組訓練公司 培訓本土人才