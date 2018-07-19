雷軍造訪小鵬汽車 美團上線24小時閃購業務

1、美團：上線 24 小時「美團閃購」業務

正在謀求上市的美團上線 30 分鐘配送上門、24 小時無間斷配送的「美團閃購」業務，涵蓋超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等眾多品類。從去年及今年上半年的數據來看，美團通過配送網路送出去的零售產品達到 2.6 倍增長，非餐飲類的增長率是最快的，尤其是生鮮、水果，零售類商家數量也翻了一倍。

2、小鵬汽車：雷軍造訪，公司正尋求融資

據騰訊一線報導，7 月 18 日小米 CEO 雷軍到訪電動汽車品牌小鵬汽車新基地，對小鵬汽車進行考察。雷軍是小鵬汽車的天使投資人，小鵬汽車正在尋求 6 億美元融資，目前市場估值 40 億美元。

3、亞馬遜：曬 Prime Day 戰績，16 日新增會員數量創歷史之最

亞馬遜發公告，今年的 Prime Day 促銷為「史上最大」，Prime 會員購買了超 1 億件商品，7 月 16 日新增會員數量也創歷史之最。目前為止，Prime Day 活動中全球銷量最好的商品是帶有 Alexa 音箱的 Fire TV Stick 和 Echo Dot。

4、谷歌：在騰訊的微信上投放遊戲，虎視中國市場

谷歌周三表示，已經在騰訊的社交媒體應用程序微信上投放了一款人工智慧 (AI) 遊戲，嘗試性地重返中國消費市場。這個最新的產品叫做猜畫小歌，是一款基於谷歌人工智慧影像辨識技術開發的繪圖遊戲，只能在騰訊的微信上運作。

5、ofo：消息稱公司準備再從德國市場撤出

有消息稱，ofo 繼撤出澳洲市場後，準備再從德國市場撤出，對此，ofo 有關負責人在接受《證券日報》記者採訪時稱，「並不清楚，需要核實」。

6、餓了麼百度外賣：成立明廚亮灶聯盟，自動監控食安違規

7 月 16 日，時值全國食安周前夕，餓了麼及百度外賣宣布雙方在 43 座城市的商戶成立明廚亮灶聯盟，平台在 App 上開通明廚亮灶專區，平台將藉助後廚攝影機，啟用可自動識別後廚食安違規現象的智能影音巡查工作站。

7、美圖公司：7 月 18 日庫藏股 300 萬股

美圖公司公告於 2018 年 7 月 18 日，斥資 1933 萬港元庫藏股 300 萬股，庫藏股股份占該公司現有已發行股本約 0.07%。

投行觀點

1、大和：維持瑞聲科技 「買入」評級，目標價 160 港元

大和資本稱，預計瑞聲科技第二季業績疲弱，因為顧客存貨有調整，不過相信這將成為長線投資者累積吸納股份的機會，預測瑞聲科技於第三季及第四季，收入增長年增率升 19-21%，而毛利率恢復至 40.7-41.7%，預計瑞聲科技下半年盈利年增率增長 24% 及較上半年增長 89%。大和表示瑞聲科技仍然是行業首選股之一，維持其「買入」評級，目標價 160 港元不變。

2、光大證券：小米逐步推進網路變現，首次給予「減持」評級

光大證券預計 18-20 年 Non-GAAP 凈利潤為 81/102/131 億元人民幣，手機及 IoT 產品銷售額有望快速成長，就現階段來看，公司網路變現能力仍待提升，IoT 變現模式亦未成形，基於分部估值法，給予目標價 15 港元，對應 18 年 35x PE(1.0x PEG)，首次給予「減持」評級。