滴滴將進軍日本打車市場 谷歌發布首款微信AI遊戲

▪ 高通 CEO：如果收購恩智浦失敗，將庫藏股最多 300 億美元股票

周四，高通 CEO 稱，如果收購恩智浦失敗，那麼高通將進行 200 億至 300 億美元的股票庫藏股計劃以提振股價。

▪ 不斷嘗試回歸中國 谷歌發布首款微信 AI 遊戲

周三，谷歌宣布已在微信上推出了一款人工智慧小程序遊戲「猜畫小歌」（Caihua Xiaoge）。這是一款基於谷歌人工智慧影像辨識技術開發的繪圖遊戲。

這是谷歌不斷嘗試性地重返中國消費市場的最新行動，與中國計劃打造規模達 1500 億美元的人工智慧產業目標相吻合。

谷歌已經宣布將在北京設立一個人工智慧研究中心，那將是其第一個位於亞洲的 AI 研究中心。

▪ 滴滴與軟銀成立合資公司 進軍日本出租車打車市場

據財經網周四消息，滴滴出行宣布與軟銀公司（「軟銀」）成立合資公司，即將在日本這一全世界第三大經濟體為本地居民和遊客提供出租車打車服務和智能交通解決方案。

滴滴出行總裁柳青表示：「滴滴相信人工智慧技術上的創新能為出租車行業和公共交通產業帶來新的發展。我們期待着與交通界夥伴展開廣泛的合作, 為日本和亞洲的智慧城市建設做出貢獻。」

▪ 蘇寧體育 A 輪 6 億美元融資名單公布，高盛阿里恆大入局

7 月 19 日，蘇寧體育宣布完成 A 輪融資，高盛、阿里巴巴共同領投，其他投資者包括恆大、雲鋒基金、商湯科技，以及浙江省體育產業基金、江蘇省體育產業投資基金等地方政府體育基金，還有建銀國際、民銀國際、農銀國際等銀行系投資機構。

騰訊《一線》獲悉，該輪融資規模約 6 億美元，估值過百億人民幣。此外，蘇寧體育 B 輪融資已經開始推進。

機構觀點

▪ 阿里戰略入股之後 兩家券商對分眾傳媒目標價提高至 13 元以上

7 月 19 日，西南證券和國泰君安都發布調研報告，報告指出，阿里作為國內最大的電商企業擁有龐大的營銷需求和相關資源，雙方業務合作過程中阿里有望為分眾帶來更多的廣告主資源，增強分眾主營業務成長性。同時，阿里旗下商業地產資源或存在利於分眾獨家獲取優質屏幕點位的可能性。此次阿里與分眾合作關係進一步加深，雙方將共同探索新零售大趨勢下數位行銷的模式創新，進一步提升分眾傳媒廣告投放的精準度。

西南證券給出的目標價為 13.72 元，國泰君安維持目標價 13.39 元。

周四，分眾傳媒一字漲停，報 10.93 元。

▪ 音樂業務上市釋放價值 麥格理給予騰訊 560 港元目標價

周四，麥格理髮表研究報告稱，騰訊早前宣布，已向港交所（00388）提交有關分拆其在線音樂業務在美國獨立上市的建議並獲確認。麥格理認為，騰訊音樂是全球串流音樂盈利最豐厚者，將騰訊音樂娛樂集團（TME）分拆上巿，將有助於刺激騰訊的投資氣氛，並釋放其價值，麥格理予騰訊 12 個月目標價 560 港元，重申「優於大巿」的評級。

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