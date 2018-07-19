亞馬遜Prime會員日銷量佳 自家Fire及Echo也賣的嚇嚇叫

亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (18 日) 表示，今年的「Prime 會員日」活動是史上最大的一次，活動上共販售了超過 1 億件產品。

雖然亞馬遜為做細部的分類，但補充提到 7 月 16 日共長達 36 小時的 Prime 新會員也創下公司的新記錄，而 Prime 會員則藉著會員日活動購買了產品及服務。

肥水不流外人田，亞馬遜在會員日前 12 小時便將自家產品先上架，使最暢銷的產品包括亞馬遜的 Fire TV Stick、Echo Show、Cloud Cam、和 Echo Spot。

非亞馬遜產品也相當暢銷，如快煮鍋 multicooker 賣了多達 30 萬個，個人水過濾系統 Lifestraw 也賣了約 15 萬個。此外，加上旗下零售商全食 Whole Foods 的助攻，亞馬遜也給了會員額外的 10 美元生鮮購物金。

在全球銷量上，新加坡賣最好的為零糖可口可樂及黏土，而中國賣最好的則是電動牙刷及耳溫機。

亞馬遜去年藉此機會將營收成長了 60%，第三方市場的銷售額也在前 12 個小時內上漲了近 90%，但今年的數據未公開。產業分析師認為今年亞馬遜的會員日營業額應落在 36 億美元。

在大流量的情況下，亞馬遜網站週一 (16 日) 下午 3 點左右發生一系列故障。阻止了許多用戶立即購買物品或搜索交易。幸運的是，許多 Prime 會員最終還是能訪問亞馬遜網站購物。

亞馬遜股價週三早盤創下歷史新高，市值達到 9000 億美元，但最後週三收盤時小跌 0.055% 來到 1842.92 美元。一年來的股價已成長了約 80%。

亞馬遜股價日線趨勢圖

與亞馬遜競爭的零售商本週也試圖吸收一些銷售，在線提供他們自己的活動。由於亞馬遜的會員日越來越受歡迎，許多零售商也在他們自己的網站上提供了打擊亞馬遜的措施，將 7 月中旬轉變為迷你假日購物季。