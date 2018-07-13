小米漲9% 市值突破600億美元 雷軍位列富比士中國富豪第6

小米 (1810-HK) 在港交所上市之後，雷軍等小米高管身家大幅增加。根據《富比士》即時資料，截至 7 月 13 日上午，雷軍以 188 億美元 (約港幣 1475 億元) 身家與新聞集團總裁、世界報業大亨梅鐸 (Rupert Murdoch) 相同，排名第 58 位。

同時，雷軍身家再次超越美的集團 (00333-CN) 何享健，僅次於騰訊 (0700-HK) 馬化騰、阿里巴巴 (BABA-US) 馬雲、恒大集團 (3333-HK) 許家印、萬達王健林、碧桂園 (2007-HK) 楊惠妍，居於《富比士 - 中國》富豪第 6 位。

小米集團週一 (9 日) 在港交所上市之後低開高走，雖然首日開盤破發，但第二天起股價一路攀升衝破發行價。截至 7 月 12 日收盤，小米報收港幣 19.26 元，漲 1.37%，總市值港幣 4309.64 億元，折合 549 億美元。

今 (13) 日小米再度走高，截至發稿，小米漲 9.55%，報港幣 21.1 元，市值為 4726 億港元，折合 602 億美元。按雷軍 29.13% 的持股比例，雷軍持股小米身家為 175 億美元 (約港幣 1373 億元)。

小米股價江波圖 圖片來源：Sina

此外小米還是 6 家上市公司實際控制人。雷軍個人持有金山軟體 26.90% 的股份，市值為港幣 76.4 億元，折合 9.74 億美元，歡聚時代 10.47% 的股份，市值為 6.43 億美元。小米風投在迅雷占股 28%，雷軍系在華米占股將近 40%，雷軍系對世紀互聯持股比例達到了 11%。