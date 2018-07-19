外貿不行改拉內需 中國提振消費政策出爐不遠了

中國今年下半年政策風向，媒體解讀重點會落在促進消費、鄉村振興、減稅降費和民間投資等四大領域，也是下半年不可忽略的投資重點。

《上海證券報》報導，綜觀今年中國上半年國內生產總值年增 6.8% 的數據中，消費就對經濟成長貢獻率占了 78.5%，可見內需消費目前對中國經濟的重要性。業內人士指出，在擴大內需的政策導向下，有關提振消費的政策可望在短時間內推出。

中國官方 7 月初就已通過《關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》、《完善促進消費體制機制實施方案 (2018-2020 年)》等相關消費帶動的決議，目前中國各部會早已動起來，正在擬定擴大消費的相關政策等，要在外部逢貿易戰逆風時，藉由拉抬內部消費穩住經濟成長。

至於鄉村振興方面，這禮拜中國國家發改發布消息指出，《鄉村振興戰略規劃（2018—2022 年）》已經由國務院印發實施，預計很快就會對外正式公佈。事實上，中國許多地方政府早就不落人後，積極推出鄉村振興具體方案，從目前各地作法來看，主要圍繞在農村環境治理、休閒農業、鄉村旅遊等上頭。而中國農業農村部也在今年啟動休閒農業和鄉村旅遊升級行動，要一拚 2020 年休閒農業和鄉村旅遊產業規模超可一舉來到人民幣上兆元。



《金融投資報》報導，廣發證券分析師戴康表示，隨著鄉村振興 5 年規劃正式文件推出，中長期可關注五大方面：第一是精準脫貧。重點關注新能源中的風電，大眾消費中的新零售、奶製品、調味品，農業中的大規模養殖、種植等領域。相關標的包括金風科技、蘇寧易購、伊利股份、溫氏股份等；第二是農村土地制度改革。關注土地流轉相關受益標的，包括蘇墾農發等；第三是農村基建。一季度固定資產投資速度大幅提高，可關注公路、電網、工程機械、管網等受益領域。相關標的包括國電南瑞、三一重工等；第四是農村環保。重點關注農村生活垃圾和污水處理、污染防治等領域。第五是三產融合。重點關注農旅融合、農村電商等領域。相關標的包括中青旅、蘇寧易購等。

而先前炒得沸沸揚揚的減稅降費議題中，又以個人所得稅改革最受矚目，另外鼓勵小微企業發展的政策也有望加速出爐，據瞭解國務院已經通過提高符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限，目前已交給財政部起草政策。

申萬宏源證券分析師李一民指出，加大降低企業稅負力道，特別是強化對中小企業扶持，有助降低創業創新成本，增強小微企業發展動力，可帶動就業和穩定經濟發展。

至於提振民間投資方面，近來中國官方密集調研民間投資情況，隱約透露相關政策很快就會出爐。消息人士指出，備受關注的政府和社會資本合作（簡稱「PPP」）條例可望在今年出爐。相關部門正在研究制定防控地方政府債務風險的檔，要釐清 PPP 和隱性債務的關係，對未來 PPP 發展做好規範，可進一步提振民間投資。