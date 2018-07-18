中國企業也流行庫藏股護盤 分析師吐槽：杯水車薪

中國股市近來掀起股票回購潮，也就是台灣指的買回庫藏股，不過分析師多半認為只是短期利多，對股價激勵有限，但認為有回購的企業還是比沒回購來的好，尤其回購比例在 5% 左右的企業更可以多加關注。

wind 資料統計顯示，隨著 A 股持續下探，截至 7 月 15 日，今年已有 345 家公司實施股份回購，累計回購金額約人民幣 146.93 億元。另外還有 232 家公司公佈了回購預案，但目前尚未實施。上百家宣佈回購的企業中，最受矚目的就屬中國家電製造商美的電器 (000333-CN)，日前宣佈祭人民幣 40 億元護盤，最為大手筆。

外電報導，目前 A 股正處在歷史上第三波回購潮，而上市公司之所以回購股票，一來可能高層認為股價被低估，二來可用於員工股票激勵計劃，更是公司對自家股票向市場釋出信心的一大展現。今年 A 股跌入熊市後，包括上海和深圳證交所皆拋出風向，支援上市企業回購股票。

以公司屬性來看，本次的回購熱潮主要是民營企業發起，共計回購 133.92 億元、佔已回購資金的 92.31%，並以中小板與創業板為主，合計回購資金 93.27 億元，佔比達 64.28%。

當前這些買回庫藏股熱潮是否真能幫助 A 股止跌回穩？從過往經驗來看，股票回購對上市公司股價的確有一定的支撐作用，但進一步觀察今來已實施庫藏股回購的上市企業在二級市場表現來看，並未對股價形成強力支撐。

Partners Capital International 執行長 Ronald Wan 表示，今年的回購可能是監管指引的結果。他表示，回購將有助於減緩企業股價跌幅，並進一步支撐市場。

但他強調，儘管回購對股市來說是正向激勵，但企業可以把錢投資在其他更好的地方，尤其當前中國正面臨流動性緊張和信貸緊縮的考驗，所有資金都很寶貴，強調企業得想想要把錢花在購買庫藏股上，或轉而投在其他更有意義的業務上。

開源證券投資顧問歐陽瑋認為，股票回購只是短期利多，尤其目前市場正面臨股票質押這項潛在風險的考驗，加上市場信心不振，回購充其量只是杯水車薪，況且上市公司的回購多數是雷聲大雨點小，實際動用的資金量都不大，對股價只是短期刺激，對其長期的走勢影響不大。

儘管多數宣布回購的上市企業，股價多半持續走跌，但投資人也別太過洩氣。歐陽為認為，投資人還是可以注意回購股份比較高的個股，若是回購比例在 5% 左右，就可多加關注。