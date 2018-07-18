中國銀河(06881-HK)獲準設立21家分支機構

中國銀河(06881-HK)(601881-CN)公佈，公司近日收到中國證券監督管理委員會北京監管局《關於核準中國銀河證券股份有限公司設立21家分支機構的批復》(京證監許可【2018】49 號)，核準公司在北京市設立6家證券營業部，在黑龍江省哈爾濱市設立1家證券營業部，在上海市設立2家證券營業部，在江蘇省南京市、徐州市各設立1家證券營業部，在浙江省金華市、紹興市、台州市各設立1家證券營業部，在福建省南平市設立1家證券營業部，在河南省開封市設立1家證券營業部，在湖南省長沙市設立1家證券營業部，在廣東省珠海市設立1家證券營業部，在廣東省深圳市設立2家證券營業部，在重慶市設立1家證券營業部。
上述證券營業部信息係統建設模式均為C型，業務範圍均為“證券經紀;證券投資咨詢；證券投資基金銷售；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；代銷金融產品；融資融券；證券承銷與保薦(僅限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關係維護等輔助工作)”。
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