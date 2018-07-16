中國Q2數據敲響經濟警鐘 專家憂下半年只會更糟

中國第二季經濟成長與原先預期 6.7% 一致，儘管只比上一季的 6.8% 少掉一個百分點。但外媒警告，從數據中可發現投資活動大幅減緩。尤其中國經濟成長向來擔負起全球經濟三分之一的增長動能，背後不僅代表中國經濟將趨緩，全球經濟也會連帶受累。

來看投資活動部分，今年上半年整體投資僅年增 6%，創下 1990 年以來最低水準。由於土地價格泡沫誇大了名義數據，實際增速可能更弱。第二季 GDP 雖小幅下滑，但已創下 2016 年以來最低紀錄。至於 6 月投資成長和工業產出的關鍵數字同樣趨緩，只有零售銷售仍持續成長。

麥格理集團經濟學家胡偉俊表示，中國下半年經濟將進一步趨緩，還可能出現信用風險。他表示，中國去槓桿影響持續發酵，尤其又以大力舉債的地方政府和房地產開發商最會感受到信貸收緊帶來的壓力。

事實上，國際貨幣基金組織（IMF）先前就多次警告說，中美貿易爭端將擴及全球。牛津經濟研究院亞洲經濟學主管 Louis Kuijs 警告「若中美在未來兩個月內不恢復談判，衝突將進一步升級，對自身和全球經濟將產生重大經濟影響。」

今日中國國家統計局記者會上，毛盛勇坦言目前外部環境不確定性增多，但對貿易摩擦影響四兩撥千金，強調就算有，也相對有限，強調政府已經在注意黃豆和其他農產品的價格，將透過擴大需求和穩定預期以應對貿易摩擦的影響。

對於下半年後勢，經濟學家並不樂觀。一方面許多中國出口商為了躲避關稅，早就把許多訂單排在上半年，也代表中國下半年製造活動很可能再趨緩。摩根大通經濟學家朱海濱更預估，若美國對中國追加的 2000 億美元關稅真的生效，不僅影響企業投資信心，中國出口行業恐怕會有近 100 萬人失業，連帶讓中國出口成長速度下降 9 個百分點。

不僅經濟學家對中國與全球經濟憂心忡忡，今日在北京登場，為期兩天的中歐峰會上，歐盟高峰會主席 Donald Tusk 警告，雙方貿易戰可能引發「激烈衝突」，中國國務院總理李克強也強調，沒有人能從爭端中獲勝。

法國外貿銀行大中華區經濟學家 Iris Pang 表示，目前還沒看到最壞情況。

摩根士丹利表示，若美國繼續實施總額達 2500 億美元的關稅，恐拖累中國經濟成長減少 0.3 個百分點。考量到供應鏈的複雜度，中國可能還會間接少掉 0.3 個百分點的經濟成長。

當然，中國官方手上握有龐大的財政與貨幣工具，對相關情況還可以應對。

海清 FICC 頻道全球首席經濟學家鄧海清認為，在海內外經濟種種不利因素下，人行急需採取寬鬆貨幣政策進行合理對沖，在 2018 年中國貿易順差逐漸收窄的情況下，「持續性降准」是對沖外匯占款流動性的較佳策略。

他更指出，目前人民幣匯率已不再是制約中國央行的因素，在中美經濟走勢分化、中美貨幣政策分化、美元升值週期下，人民幣匯率的貶值，不應當成為市場恐慌的因素，反而可改善中國在貿易戰中的被動局面，對中國經濟來說，利大於弊。