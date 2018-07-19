寧德時代又有動作 將和廣汽設動力電池合資公司

中國新能源電池大廠寧德時代 (300750-CN) 近期動作不斷，今 (19) 日一早再宣布，將和廣汽集團 (601238-CN) 設立合資公司，深化新能源汽車領域合作。

繼即將在德國興建最大鋰電池廠、或 BMW 在中國合資公司華晨寶馬入股後，寧德時代今早公告，今天將和廣汽集團 (601238-CN) 在廣州簽署兩份合資經營合約，計劃在廣州共同出資設立時代廣汽動力電池有限公司和廣汽時代動力電池系統有限公司。其中廣汽集團出資人民幣 5100 萬元，持股比例為 51%，寧德時代出資人民幣 4900 萬元，持股比例為 49%。

寧德時代表示，合資公司經營範圍包括鋰離子電池、動力電池、超大容量儲能電池及電池系統的開發、生產、銷售以及提供相關售後和技術諮詢服務。消息傳出後，寧德時代早盤以小跌開出，隨後向上，至截稿為止小漲 1.48%，報人民幣 83.5 元。廣汽早盤小紅開出，至截稿為止報人民幣 10.34 元，漲 0.29%。

寧德時代今日走勢 (圖自新浪財經)

如今中國新能源汽車的爭霸戰越趨火熱，不僅外資忙著跟中國企業合資，也有企業如美國電動車廠特斯拉選擇以獨資的方式中國設廠，當然，這塊市場大餅中國本土車廠也不會缺席。

市場分析，未來 3-5 年間，新能源汽車的競爭將越來越白熱化，預計到 2020 年新能源汽車補貼完全退出後，激烈的對決時刻就會到來，屆時技術設備不足的企業將面臨生存危機。

正因為挾著新能源汽車的熱潮，也讓中國已發展出龐大的動力電池產業。如今中國官方開始慢慢取消新能源汽車補貼，相關企業業績也連帶受牽連，比亞迪預計今年上半年淨利較去年同期降幅超過 80%，寧德時代也預計業績降幅將超過 50%。

國金證券分析師張帥表示，6 月 12 日起開始執行 2018 年正式版新能源汽車補貼政策，大幅提高補貼門檻的同時也大幅降低低續航車型補貼，但對高續航車型的支持力度有所加強。他認為，新能源汽車高端化進程中，擁有先進技術儲備、產品線豐富、市場地位穩固、口碑良好的新能源汽車產銷龍頭企業將受益，如上汽集團、比亞迪等。

華安證券分析師吳海濱認為，政策調整也將刺激動力電池需求進一步向高鎳三元傾斜，三元電池主流廠商率先獲益。加上行業集中度不斷提高，未來市場將呈現「強者恆強」，如寧德時代、國軒高科、當昇科技和億緯鋰能等。