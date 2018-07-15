新顯卡傳德國亮相 挖礦電競雙重加溫

今年德國科隆遊戲展將在 8 月 21 日開幕，nVIDIA 輝達及 AMD 都向記者發出邀請，但是會不會發表最新的 GPU 新品，兩大廠保密到家。挖礦需求降溫，四川暴雨這場意外可能成為商機延續的及時雨，而全球各大筆電廠包括宏碁、華碩強推電競筆電，甚至主板廠如技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 及承啟 (2425-TW) 等，都有機會因此受惠。

兩大顯卡品牌今年夏天若推出新品，可望再為下半年的消費市場加溫，除了四川礦機遭暴雨沖毀，可能帶來的急單需求外，電競消費市場引起的筆電市場回溫，更讓全球筆電大廠引頸期盼顯示卡新品能在下半年順利推出，如惠普、聯想、戴爾，以及宏碁、華碩等旗下不少筆電都採用 nVIDIA 顯示卡，主板廠商技嘉、微星及承啟等，都有望因此受惠。

nVIDIA 的 GeFore 系列顯示卡，上一次發表新品已經是 2016 年，外界預期，除了搭配德國科隆遊戲展外可能推出新品外，在網路上已經曝光的研發設計、採購及生產時程等，都讓各界樂觀期待 nVIDIA 將在 8 月推出新一代顯示卡 GeForce GTX 1180，不過對於剛剛才推出搭載 GeFore 顯示卡 10 系列的筆電而言，恐怕不是什麼好消息。

不過也有傳言指出，nVIDIA 將要推出的最新顯示卡，恐怕並非專攻電競市場，而是拿來進行 AI 的深度學習及電腦運算所用，在新品尚未推出的情況下，無法證明新的 nVIDIA 顯示卡是否在電競使用上能具備更好的效能。

全球筆電市場回溫，根據 IDC 及 Gartner 的最新報告都指出，2018 年第 2 季的筆電出貨量呈現正成長，而這是睽違六年以來單季最大的正成長，其中電競需求及 Windows 10 持續更新，挹注市場能量。