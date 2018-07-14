〈觀察〉鯨魚吃掉小蝦米 企業整併各取所需

台灣中小企業占總企業家數 97% 以上，然而營收貢獻不及上市櫃營收前十名總和。不如中國大陸及東南亞等新興市場龐大的人口紅利支撐，企業想要擴增，面對資源、技術發展限制，被併購成為中小企業保有創業「本夢比」的途徑之一，而大企業透過併購，擴增通路、客戶、市佔率，當上龍頭老大的吸引力令人難以抗拒。大鯨魚吃掉小蝦米，不再是弱肉蠶食的達爾文法則，而是一場你情我願的現金交易。

觀察中國大陸市場，近年來積極擴張國營企業，如 2015 年中國北車和中國南車兩家國企進行合併，打造出全球最大的火車製造商「中國中車」(CRRC)，政府為了減少內部惡性競爭，鼓勵企業進行併購。紫光集團多年前的大力併購，可以說是對台灣企業的巨大衝擊。

中國大陸企業靠著從政府而來的推力，讓企業一波波的整併，不僅淘汰體質不好的企業，更讓大陸企業能夠靠著大陸市場登上國際舞台，與國際大廠一較高下。

台灣沒有中國大陸及美國的強大市場作為後盾，事實上，就如大家印象中的台灣經濟奇蹟一般，台灣有超過 97% 的企業家數，都是中小企業，不過年營收約為 11.76 兆元，占整體企業營收約 30%，但仍比不上台灣前十大企業總和。

半導體封測產業兩大龍頭日月光跟矽品，在今年 4/30 合併後重新掛牌上市。不過 2016 年時，歷經 9 個月的唇槍舌劍，雙方一來一回的攻防戰，創造不少話題，最後仍然談定合併案，消息傳出當日股價走揚，或許反映市場樂見其成。

最為人所知的鴻海，積極買下夏普、東芝、美國網通大廠 Belkin 及手機品牌諾基亞，拓展品牌能見度跟產品線，力拚褪去代工一哥顏色，旗下樺漢同樣走併購路線，朱復銓一口氣就買了國際大廠 Kontron、台廠瑞祺電、沅聖、帆宣。

同為工業電腦龍頭研華，2013 年併購寶元、2015 年收購美國網通廠 B+B SmartWorx、2017 年收購南韓醫療顯示器 Kostec 公司 60% 股權，2017 年底入股融程電。

被動元件大廠國巨，在 2000 年就以 180 億元併購飛利浦被動元件部門，旗下智寶入股凱美、奇力新更是整併旺詮、飛磁與向華科技；近日國巨決定 100% 入股君耀 - KY，力拚全球市占。

台灣市場小，龍頭大廠就算做到台灣第一，難以跟日本、韓國、大陸甚至歐美大廠相比，沒有東南亞新興市場的人口紅利及龐大市場支撐，台灣想打世界盃，本身市場過小，時間跟自身限制將是最大的成本。

中小企業遇到技術門檻以及發展瓶頸，引進他人資源、技術及資金是最快做法，如果自身企業不能完成，找到新的夥伴，企業未來發展的「本夢比」仍然值得期待，本位主義將不再是企業主考量的首要因素之一，能夠獲利、繼續生存、登上世界舞台，是讓不少中小企業投向資本市場的最主要原因。