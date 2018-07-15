Micro LED技術與成本因素待突破 台可望成產業練兵場

Micro LED 被視為可能顛覆產業的新一代顯示技術，不過，目前 Micro LED 在技術方案上還未取得突破，成本是關鍵之一，初期可能先從超大尺寸的 100 吋以上高階螢幕應用開始發展，隨著各種轉移方案陸續問世，未來將有更具成本競爭力的技術方案出現，而台灣發展 Micro LED 環境相對成熟，可望成為產業練兵場所。

Micro LED 為新一代顯示技術，結構是微型化 LED 陣列，也就是將 LED 結構設計進行薄膜化、微小化與陣列化，使其體積約為目前主流 LED 大小的 1%，每一個畫素都能定址、單獨驅動發光，將畫素點的距離由原本的毫米級降到微米級。

承繼了 LED 的特性， Micro LED 優點包括低功耗、高亮度、超高解析度與色彩飽和度、反應速度快、超省電、壽命較長、效率較高等，其功率消耗量約為 LCD 的 10%、OLED 的 50%。而與同樣是自發光顯示的 OLED 相較之下，亮度比其高 30 倍，且解析度可達 1500 PPI（像素密度），相當於 Apple Watch 採用 OLED 面板達到 300 PPI 的 5 倍之多。

目前 Micro LED 在技術壽命、對比度、能耗、反應時間與可視角等，均勝過 LCD 和 OLED，龍頭廠商如 Apple、Sony 與三星等早已積極布局，鴻海更砸重金打造 Micro LED 全產業鏈，均有助推進 Micro LED 商業化進程。

不過，由於目前 Micro LED 在關鍵技術與設備上還未取得突破，被視為過渡性產品、技術難度相對較低的 Mini LED 成為當紅炸子雞，許多企業相繼投入研發，包括晶片廠晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW)，封裝廠億光 (2393-TW)、榮創 (3437-TW) 與宏齊 (6168-TW)，及面板廠群創 (3481-TW) 與友達 (2409-TW) 等台廠相繼插旗。

研調機構集邦科技旗下 LEDinside 研究協理儲于超指出，目前 Micro LED 面臨的技術瓶頸包括磊晶與晶片、轉移、全彩化、電源驅動、背板及檢測與修復技術等六大面向，在關鍵的轉移技術環節，隨著各種轉移方案陸續問世，可預期未來還會有更具成本競爭力的技術方案出現，將有機會加速 Micro LED 開發進程。

除技術外，成本也是關鍵挑戰之一。儲于超表示，所有技術一定有解決方案，但 Micro LED 如何在技術與成本間取得平衡，將是未來的關鍵。另一方面，如何提升生產過程的良率、減少修復成本也是重點之一。他並認為，台灣發展 Micro LED 環境相對成熟，未來將成為產業練兵場所，是台灣產業發展的機會。

三星、Sony、友達等大廠今年均已展示 Micro LED 相關概念性產品，儲于超認為，Micro LED 可能從超大尺寸的 100 吋以上高階螢幕應用開始發展，待技術成熟後，成本將可逐步縮減，但要進入主流規格，得視各家廠商成本下降的速度，約需 3 年左右時間，至於 Micro LED 導入 AR 投影方案已有許多示範品出現，時程可能相對較快。

以商用化時程來說，AR 投影方案可望於明年出現，電視螢幕則是 2020 年，應用於智慧型手錶可望於 2021 年量產，至於走入車用電子、手機與平板等領域，可能要等到 2022 年以後了。據 LEDinside 最新報告，預估至 2022 年 Micro LED 與 Mini LED 市場產值將達到 13.8 億美元，其中 6.94 億美元將由 Micro LED 貢獻。

Micro LED 所牽涉的產業廣泛，包含精密機械、半導體製程、測試與檢修等，巨量轉移技術也仍有待突破， 雖短期內無法達到量產水準，但龍頭廠商積極參與研發 Micro LED，部分技術已得到一定進展，預期今年下半年就可見到高階產品量產。