全球AI支出2026年估達2.53兆美元 2027年上看3.33兆美元

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-16 07:01

據《Yahoo Finance》周四 (15 日) 報導，2026 年初的前幾周，華爾街的討論焦點很大一部分仍圍繞著 AI 支出。多頭認為，這波轉變仍處於初期階段，未來數年企業將在相關技術上投入更多數十億美元。空頭則指出，投資人推動的 AI 熱潮被過度炒作，市場正身處一個類似網路時期的泡沫，最終難逃破裂。

輝達執行長黃仁勳(圖：Shutterstock)

就目前來看，至少到 2027 年之前，企業似乎仍會持續大舉投入 AI。根據商業與科技洞察機構 Gartner，全球 AI 支出將在 2026 年達到 2.53 兆美元，並於 2027 年攀升至驚人的 3.33 兆美元。

支出的大宗將集中在 AI 基礎建設上。企業預計在 2026 年投入 1.36 兆美元打造 AI 未來的基礎架構，並在 2027 年再投入 1.75 兆美元。

去年 10 月，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳在華盛頓特區舉行的 GTC 大會上宣布，公司到 2026 年底前，GPU 銷售額有望達到 5,000 億美元。

超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 執行長蘇姿丰則在 11 月的金融分析師日 (Financial Analyst Day) 上表示，她預期單是資料中心市場，到 2030 年的規模就將達到 1 兆美元。

Gartner 副總裁暨分析師 John-David Lovelock 表示，「支出本身並沒有問題。」

根據 Lovelock，AI 晶片製造商未來 18 到 24 個月的產能已售罄，伺服器製造商的情況也相同。

他指出，Gartner 在評估未來支出時，會參考去年的實際支出，以及今年與明年的預測。

Gartner 補充道，「我們仍看到一封封『情書』被寫出來，也就是『拜託，請賣我你們的設備』。我們並沒有看到資料中心領域出現放緩跡象。」

不僅是硬體。Lovelock 表示，企業也將持續把資金投入 AI 軟體、模型與資料科學的開發。

不過，AI 市場可能正步入 Gartner 所稱的「幻滅低谷」(trough of disillusionment)，也就是在科技炒作週期中，新技術的熱度開始消退、現實逐漸浮現的階段。

如果實際表現未達先前的期待，部分企業可能會縮減支出，也有企業整體上對投資金額會變得更謹慎。

近年來，虛擬實境與元宇宙 (metaverse) 等曾經炙手可熱的科技趨勢，也曾出現類似情況。

Lovelock 表示，「這個低谷其實會對市場上的供應商產生影響。」