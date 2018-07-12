〈美祭新關稅清單〉中國可能改對美企施壓 高通、蘋果、特斯拉恐成目標

美國對中國再祭 2000 億美元關稅清單，國際投行預估，中國不太可能推出同等規模的制裁方案，但中國可以改變目標對美國企業下手，以各種手段干擾這些企業在中國的營運，當中又以科技業首當其衝。

美國繼先前針對 500 億美元的中國商品加徵 25% 關稅後，周二又宣布新一波 2000 億美元對陸商品關稅清單，預計課稅 10%，涵蓋商品包括魚類、蔬菜、水果、麵粉、大米、煙草、化學物、紡織、紙漿、鋼鐵、電器等。

瑞銀最新研究報告指出，中國政府會對美國政策表示嚴正抗議，但不太可能推出同等規模的反制措施，原因在於中國從美國的進口量較小，光是去 (2017) 年僅 1500 億美元，中國也會希望維護核心利益之餘，盡量避免情勢惡化。

瑞銀認為，中國可能會對美國那些在中國有業務的企業出口與經營活動進行反制，但不至於一定要對美企造成同等規模的傷害，進而引來美國進一步升級報復。預計美國這輪貿易政策最終很可能生效，但短期內不會引發全面性貿易戰。

外電報導，目前中國手上對付美國企業的辦法，包括對美國產品徵收更高關稅、強化監管、延遲交易批准或鼓勵民眾抵制美國產品等。例如美國晶片大廠高通收購恩智浦半導體，還在苦等中國批准。

德意志銀行數據顯示，若將美國企業在中國的收入與對中國的出口相結合，則美國對中國的貿易順差達到 200 億美元。根據彭博彙編的數據，在中國銷售佔比最高的美國公司主要由晶片等電子產品製造商主導。總部位於加州零組件製造商 Monolithic Power Systems Inc. 位居榜首，大約有 60% 收入來自中國。蘋果、英偉達和博通的銷售額佔比超過 20%。

部分美國科技企業對中國依賴甚深 (圖自彭博)

過去中國曾採用非關稅政策，在與日本和韓國政治緊張期間攻擊該國企業，手段包括加強監管、嚴厲的新消費者安全規則和受中國官方媒體鼓動的大規模抵制。中國是蘋果最重要的市場之一。特斯拉剛剛宣布將在上海設廠，但還需要獲得批准和許可。

據外媒此前報導，有中國官員私下透露，中國正在研究對美國採取其它報復措施的方案，包括延後批准併購交易。而最可能的受害者就是高通收購恩智浦的交易，日前高通公司曾向投資人承諾，該交易將於 2017 年底前完成。恩智浦給高通設定的完成交易的截止期限是 7 月 25 日，否則雙方協議將到期。

與全球電子供應鏈相比，跨境收購審批的複雜性相對還算小。以英特爾公司為例，該公司在俄勒岡州或亞利桑那州生產的處理器通常會被運往中國成都進行封裝，最後才被安裝到電腦中。接著，這台由中國組裝廠為美國企業 (如惠普) 組裝的電腦再被運往美國銷售。目前尚不清楚這個過程的哪些部分會受到中美關稅的影響。

蘋果是全球電子供應鏈的主導者，雖然該公司總部設在美國，但中國可說是蘋果最重要的市場，多數蘋果產品都在中國製造，而該公司最新財年約有 20% 的收入來自中國。若中國對此祭出報復性關稅，可能讓售價本就高昂的 iPhone、iPad 和蘋果手錶更加昂貴。