會漲20%快買！瑞信：Netflix是未來10年串流影視霸主

瑞信認為，Netflix (NFLX-US) 具有強大的原創內容，將主宰未來 10 年的網路影視訂閱市場，並以其會員基礎龐大無以倫比為由，給予公司股票「優於大盤」評級，目標價 500 美元，以週二收盤價來說還有 20% 漲幅，週三 Netflix 小漲 0.7% 至 418.46 美元。

先前瑞信給予 Netflix 評級為「中立」、目標價 330 美元。

Netflix 股價走勢

瑞信分析師 Douglas Mitchelson 週二表示，「美國第一個高階付費服務、HBO，其明確的領導地位從來沒有受到挑戰，且其在獲利率的領先地位一直隨時間不斷擴大，我們相信全球串流 SVOD 市場也一樣 (隨選訂閱影視市場)，即 Netflix 的領導地位無人可撼動，且規模效益不成比例。Netflix 領先全球的規模創造了結構性優勢，在我們看來，現階段幾乎無人可逾越。」

該分析師估計，10 年之間，Netflix 的內容預算將逐年增加，提高公司對新訂閱戶的價值，2028 年內容預算會提高到 183 億美元。

「我們認為，長期來說，Netflix 龐大的內容仍遭低估。」

今年 Netflix 是 S&P 500 指數中表現最好的個股，今年至週二漲幅達 116.5%，遠壓過市場 4.5% 的收益率。

Mitchelson 也分析了 Netflix 其他競爭者，他給予 Disney (DIS-US) 中立評級；CBS (CBS-US) 優於大盤評級、目標價 66 美元； Comcast (CMCSA-US) 中立評級；Sirius XM Holdings (SIRI-US) 優於大盤評級。