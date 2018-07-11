陸回應貿易戰 ：這是單邊主義與多邊主義、保護主義與自由貿易、強權與規則之戰

據報導，7 月 10 日，美國貿易代表辦公室公布對額外 2000 億美元中國輸美產品加征 10% 關稅的清單。在 7 月 11 日外交部例行記者會上，有記者問及中方對此有何評論。

華春瑩：今天上午商務部發言人已就此發表談話，表明了中方的嚴正立場。我想再次強調，美方行為是典型的貿易霸凌主義。中方將作出必要反制，堅決維護自身正當合法權益。這是一場單邊主義與多邊主義，保護主義與自由貿易，強權與規則之戰。中方將和國際社會一道，站在歷史正確一邊，共同維護多邊貿易。

另有記者問：我們注意到美國發動貿易戰已經引發國際社會各方擔憂。國際貨幣基金組織總裁拉加德指出，美國需要對給世界貿易體系造成的「關稅之傷」承擔後果。世界貿易組織總幹事阿澤維多發出警告稱，全球貿易體系正在開始動搖。聯準會前主席葛林斯潘認為，美國對外加征的關稅，實際上是由美國國民在買單。英國央行行長卡尼指出，美國將成為全面貿易戰的最大輸家。中方對此有何評論？

華春瑩：當今時代，各國經濟不同程度融入全球產業鏈、價值鏈，彼此之間相互依存、興衰相伴。立己達人方是正確選擇。如果固守「零和博弈」的過時思維，任性挑起貿易戰，不僅損害當事雙方利益，也傷及全球產業鏈上的各方利益，不會有贏家。中國貨物出口的 40%，高科技產品出口的三分之二都是在華外資企業實現的。就像商務部發言人說過的，美方是在向全世界開火，也在向自己開火。你剛才提到的多位國際經濟界權威人士的有關表態也充分表明，美方失去理性的行為十分危險，害人害己，不得人心。

我想再次強調，這是一場單邊主義與多邊主義、保護主義與自由貿易、強權與規則之戰。國際社會應共同努力，堅決抵制單邊主義，反對保護主義，維護多邊貿易體制和自由貿易規則。這是作為負責任國家應有的擔當和責任。