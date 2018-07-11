〈美祭新關稅清單〉貿易戰升級恐傷美股 道瓊期指一度跌逾220點

美中貿易戰升級，今 (11) 日美股盤前，指數期貨走低，道瓊期指一度跌逾 220 點。

台北時間週三晚間 6 點 04 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 228 點 (0.91%)，標普 500 期指下跌 0.80%、那斯達克期指下跌 1.00%。

道瓊期指下跌 228 點。(圖：翻攝自 Investing.com)

昨美股收高，道瓊工業指數收漲 143.07 點 (0.58%)，至 24919.66 點；標普 500 指數收漲 9.67 點 (0.35%)，至 2793.84 點；那斯達克指數收漲 3 點 (0.04%)，至 7759.20 點。

美國政府決定，將另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，貿易戰緊張情勢升級。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

美國總統川普當時便揚言，若美中無法達成協議，之後還可能「加碼」，對總值逾 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 昨日發布聲明，稱另對 2000 億美元中國商品加徵關稅的措施，將在徵求公眾意見程序結束後，自 8 月 30 日起生效。

商品清單內容，涵蓋服飾、電視零件、冰箱等產品，但不包括手機。

美國貿易代表賴海哲表示，美國將對這些商品，課徵 10% 的關稅。