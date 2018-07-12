中信證券：2000億關稅威脅意義更大 不會影響A股反彈趨勢

中信證券發表研報指，在經過2天反彈後，7月11日A股出現回調：上證指數下跌49.86點，收於2777.77點，跌幅1.76%;深證成指/中小板指/創業板指分别下跌1.97%/1.61%/1.88%;29個中信一級行業全部下跌。

對中美貿易戰升級的擔憂是市場調整的直接誘因。

北京時間7月11日清晨，美國貿易代表辦公室(USTR)發佈的《貿易代表羅伯特?萊特希澤關於301條款的聲明》稱，針對中國的關稅反製行為，USTR將依據“301條款”的授權，另對中國2000億美元的進口商品徵收10%的關稅;同時還公佈了詳細清單。11日中午，中國商務部新聞發言人表示：“中方對美方的行為感到震驚，為了維護國家核心利益和人民根本利益，中國政府將一如既往，不得不作出必要反製……與此同時，中方將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴”。

從美方《聲明》的内容來看，美方的政策邏輯在於，3月22日的《“301”調查報告》表明，中國的不公平貿易、技術轉移等因素造成美國每年500億美元的損失，以此為基礎，6月15日落地了500億美元(340+160)的+25%關稅懲罰清單。但是，由於中國馬上做出了等額的反製清單。作為這個政策的“補充措施(SuPPlemental Action)”，USTR將增加對另外2000億美元商品加稅10%。關稅不會立即生效，需經過兩個月的審查程序，併將於8月20~23日舉行聽證會。後續視實際情況調整，最終執行需要總統授權。

美國白宮的聲明有明確提到過類似的威脅，事件規模也在預期之内。

美國的政策執行要考慮到微觀製約和中國進一步反製，落地難度很高。7月初針對第一輪清單落地，USTR補充條款說明，徵稅過程中，如果美國民眾認為對其中某種商品徵稅損害到自身利益，可以向USTR申請免除“懲罰性關稅”。要落地2000億美元的清單而不對美國企業和居民造成實際影響難度是非常大的，我們認為這個清單的威脅意義大於實質。

美國原計劃6月30日對來自中國科技投資的限製措施沒有落地，也是另一個表象。市場普遍預期的美國針對中國企業在美國特定高新科技行業投資限製清單併沒有如期出台，美國財政部也併未援引《國際緊急經濟權利法》限製中國企業投資行為，而是僅通過操作相對更為靈活的FIRRMA法案來加強投資限製。

短期對市場情緒有影響，反彈中有反復，但不會影響反彈趨勢。首先，這個2000億美元清單的威脅的意義更大，實際上落地的難度非常大，要考慮商品的可替代性和對美國企業居民的影響。其次，中方潛在的反製措施是有空間的，雖然中國對美國的進口總量不到1500億美元，但美國企業在中國年收入也有5000億美元左右，如果被迫走到這一步，勢必會開始對美國企業、財團產生實質性的衝擊。因此，美國還要考慮美企受到中國反製後的潛在損失問題。最後，已經貶值的人民幣也能一定程度上對衝加稅對國内出口商的負面影響。隨著投資者對中美衝突最終執行的認知和預期糾偏，事件的衝擊最終也僅是情緒上的，這隻是反彈當中的小反復而已，我們依然對本輪A股反彈行情保持樂觀。

來源：新浪財經

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