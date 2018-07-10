台塑四寶財報今出爐 南亞填息穩健 法人估第二季ESP 1.38-1.5元

南亞 (1303) 於今 (10) 日除息，繼台塑化 (6505)、台化(1326) 之後，台塑四寶第三檔除息個股，每股配發 5.1 元股息，除息參考價 82.4 元，台塑四寶將於今日公布 6 月營收以及第二季財報，南亞科 (2408) 投資收益挹注下，法人推估，單季稅後淨利落在 110-120 億元，每股盈餘約 1.38-1.5 元，填息表現穩健，股價震盪走高到 84.7 元。南亞主要營業項目區分為塑膠原料、塑膠加工、電子材料，以及聚酯產品四大塊，營收比重超過一成，為聚酯纖維占營收比重 16.84%，依序為 EG(乙二醇)占了 14.43%，電子材料銅箔基板占了 10.22%。



農曆年後，大陸聚酯業復工緩慢，庫存堆疊、中美貿易戰，引發貿易商拋貨，EG 報價回跌到 900 美元以下，原料乙烯高居不下維持 1300 美元，壓抑利差，不過大陸聚酯有 200 萬噸產能開出，大陸禁止廢料進口，對於 EG 需求均具有支撐的作用，近年來景氣谷底的 BPA(丙二酚) 因下游 PC(聚碳酸脂) 穩健、環氧樹脂進入旺季，營運亦漸入佳境。



至於，去年表現突出電子材料銅箔產品線，長春等同業有產能開出，供應吃緊有所放緩，中美貿易戰對於後續需求面的影響性都必須觀察。

