耕耘海外繳好成績 美食、雅茗Q2營收同創單季次高

餐飲業中，以海外市場為主要成長動能來源有美食 - KY(2723-TW) 和雅茗 - KY(2726-TW)，兩家公司今 (10) 日公布 6 月業績，均繳亮眼成績，美食 6 月合併營收 20.04 億元，年增 15.36%，雅茗月營收則為 1.74 億元，年增 9.14%，均創同期新高，也推升第 2 季營收雙創單季歷史次高。

美食 6 月營收 20.04 億元，月減 5.56%、年增 15.36%，第 2 季營收 61.45 億元，年增 15.12%；上半年營收 122.81 億元，年增 14.83%，創同期新高。

雅茗 6 月營收 1.74 億元，月減 5.11%，年增 9.14%，第 2 季營收 5.32 億元，年增 11.1%；上半年營收達 10.58 億元，年增 12.63%，也創同期新高。

雅茗表示，第 2 季受惠於茶飲旺季的消費力道挹注，且 6 月「快樂檸檬」推出 3 款容量升級版的世足「酷樂杯」與輕食爆米花，搶搭世足熱潮有成。

雅茗旗下最新品牌「喝嘛」於去年底正式推出後，截至 6 月已開出 7 家門市，正持續導入外送電商平台，短短半年期間共有 3 家達損平點開始獲利、而單店平均月營收均保持雙位數成長。

雅茗指出，「喝嘛」已引發一線城市區域加盟商高度加入意願，為集團再增添加盟金和原物料收入成長動能。

進入第 3 季全年最旺季，雅茗表示，主力品牌「快樂檸檬」將在下半年推出第三代新形象風格店，而「喝嘛」開放加盟並持續加大與外送電商平台的行銷，樂觀看旺季效應更可望一路延燒至第 3 季

美食則以美國作為成長最強勁的市場，為了持續拓展非亞洲裔客群，85 度 C 推出一連串在地化的行銷，例如在門市舉辦親子同樂活動、以美國國慶日為主題的商品行銷活動，持續增加品牌曝光。

此外，85 度 C 在中國市場持續有新進展，一方面在各大城市陸續開出新門市，另一方面進行門市整改升級，再加上今年以來陸續啟動麵包和蛋糕產品升級，有助既有店業績穩定成長。