別跨進墳墓還歡呼！古根漢勸賣美股 投機者宜等8月份

在道指週一 (9 日) 收盤創下約一個月最佳表現的同時，古根漢 (Guggenheim Partners) 首席投資長 Scott Minerd 也警告，在全球貿易緊張加劇的情況下，投資者不應該被這種虛假的安全感給欺騙了。

他在推特上表示，「市場都瘋狂到忽視了貿易戰的風險和後果，美股漲勢會是最後一聲歡呼，投資者現在就該賣出，投機者 8 月份會做得更好。」

Minerd 近日也指出殖利率曲線扁平化的現象，這預告著經濟趨緩，倘若該曲線反轉更意味著經濟將衰退。

大摩也唱衰科技股！

無獨有偶，摩根士丹利週一 (9 日) 調降科技股評價，自「持平」調降為「減持」，理由是市場將轉變為防禦性投資。

在經濟成長時期，科技和消費者自選產業這一類的週期性產業表現較好，因為投資者風險胃口比較大。

但如今，摩根士丹利美股首席分析師 Michael Wilson 與其團隊表示，這些高漲的產業已經到了退後一步的時刻，公用事業股這一類的防禦性產業表現會更凸出。

今年迄今，科技業仍是 S&P 500 表現最棒的產業，漲幅超過 12.5%。

Wilson 報告指出，「我們認為，整個市場對風險資產的態度正在轉變，而科技股無法免疫，且過去幾個月科技股可能受惠於市場一種錯誤的安全感。」他認為，企業的獲利成長已經在股價中反映完畢，相較估值已經上升，且科技業對不斷增長的貿易衝突相當敏感，因為科技業營收是相當仰賴中國的一個產業。

在週期性產業中，半導體股往往引領其表現，而最近幾個月半導體股「明顯在科技股中表現不佳。」

他指出，防禦性股持續上漲的 3 種必要條件中，現在市場出現至少 2 種的可能性變大：

1. 獲利成長年率達頂峰。

2. 10 年期公債殖利率達頂峰。

最後一項必要條件是，10 年期公債和 2 年期公債之間的殖利率曲線反轉，而距離反轉現在只差 28 個基點，這兩者的利差已經快速收窄。

Wilson 同日調降小型股評級至「持平」，主張這一類股的漲幅已經超過了本身實際表現，此外，他調升防禦性的消費必需品和電信服務股，自「減持」升為「加碼」。

大摩在 6 月 18 日就已經將公用事業股調升至「加碼」，此後該產業漲幅達 6.3%，為同期 S&P 500 內表現最好的產業，6 月也是「防禦類股顯示廣泛且持續表現」的頭一個月，Wilson 報告指出，「我們認為這趨勢會持續下去，在我們進入今年季節性最糟糕的時期時，這趨勢也可能預告著市場環境更加艱困。」

他指出，S&P 500 通常在期中選舉年的 7 月和 8 月表現不佳，有鑑於在選舉結果抵定前的不確定性，「我們認為今年會比平均表現更糟糕。」

週一美股大漲，Wilson 認為這應該是一個多頭陷阱。他維持 12 個月 S&P 500 指數目標在 2750 點，但認為近期內該指數會上升到 2800 至 2825 點區間，或至少比上週五收盤再上升 1.5%。

「這個多頭陷阱證明了現在是更防禦性布局的好機會，我們認為就業報告可能會鼓勵 Fed 持續緊縮，且鼓勵政府在貿易議題上採更強硬的態度。畢竟，像這樣的經濟數據顯示，貿易政策是成功的，但是我們看來，這些行動都對股市不利。」