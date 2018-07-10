換機需求潮至？調研機構：新iPhone產能將大爆發

隨著蘋果 (AAPL-US) 新款 iPhone 將於秋季推出，調研機構 BlueFin Research Partners 分析師 John Donovan 和 Steve Mullane 提出了新的研究報告，內容指出，儘管蘋果旗艦機款 iPhone X 銷量令人失望，但蘋果正在以前所未有的速度生產新一代的產品，看好即將在今年 9 月出產的 iPhone 市場需求。

分析師寫道；「儘管市場都為今年 9 月即將發布的新 iPhone 感到擔憂，但我們要提醒的是，其實市場一直忽略 2018 年到 2019 年的整體換機需求。」

研報指出，事實上，由於過去幾年 iPhone 缺乏顯著升級，我們預期 2019 年 iPhone 將可能會有更大的生產量，因為過去數年來 iPhone 被壓抑的換機需求量很高。

BlueFin Research 分析師預計，蘋果將在 2018 年下半年 Q3、Q4 生產 9100 萬部 iPhone，其中包括三部新型 iPhone；而 2019 年的前兩季將再增加 9200 萬部 iPhone 的生產。iPhone X 則可能在今年 Q3 停產，而更便宜的 iPhone SE 也會消失。

而在出貨方面，BlueFin Research 預計，在 2018 下半和 2019 上半年這四個季度，共分別有 2000 萬、6000 萬、4500 萬和 4000 萬的出貨量。分析師認為 iPhone 11 Plus 將會讓那些覺得 iPhone X 太小的用戶感到滿意，而 iPhone 9 將會更加迎合對價格敏感的消費者市場。

此外，分析師也表示 2019 年的預期前兩季產量提高到 9200 萬台的這種飆升「遠遠超過正常週期」。

分析師觀察到，去年和今年最大的問題是整體智慧手機升級速度緩慢，產品週期有 1-2 個週期低於過往的模式，原因可能在於尺寸、成本、或是新產品大多數與以前的型號沒有太大差異，因此消費者對新 iPhone 的需求看漲。