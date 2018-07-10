Snapchat程式碼洩密 正與Amazon合作開發視覺搜尋？

Snapchat 近期被使用者發現，最新的 APP 程式碼中藏有未發布的視覺辨識 (Camera Search) 功能，並帶有 Amazon 的第三方連結，市場揣測雙方可能已有進一步合作，受到雙方可能合作的利多消息影響，Snap 與 Amazon 9 日股價雙雙收紅。

週一 (10 日) Snap (SNAP-US) 微漲 0.12 點或 0.89%，以每股 13.65 美元作收，盤中一度最高來到 14 美元；但是 Amazon (AMZN-US) 表現卻是非常搶眼，飆漲 28.39 點或 1.66%，已連續第 5 個交易日走揚，股價再度接近歷史新高。

亞馬遜股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

根据 TechCrunch 報導，APP 市場研究人員 Ishan Agarwal 在 Snapchat Android 最新版中，發現到未發布的視覺辨識程式碼，這些程式碼中帶有 Amazon 的第三方連結，引發市場想像對於二間公司的合作想像。

Snapchat 母公司 Snap (SNAP-US) 近期 2018 年第一季財報慘虧，淨虧損達 3.85 億美元，營收及活躍使用者數雙雙遜於華爾街預期，而與 Amazon 的合作是否為真？是否能為雙方帶來實質利潤，市場正在緊密關注。

Snapchat 視覺辨識的特點是搜尋第三方整合的內容，使用者只要使用 Snapchat 的相機拍攝商品物件或是條碼，就會出現 Amazon 的相關商品、賣家清單與評論，並可複製 Amazon 的商品連結將資訊分享給朋友。

目前 Pinterest 已有類似的功能，若 Snapchat 正式發佈此功能，勢必將成為 Pinterest 主要的競爭對手。

Snapchat 內建數位服務並非首例，2016 年 Snapchat 就和歌曲辨識服務 Shazam 結盟，提供 App 使用者音樂辨識服務。

截稿前，Snapchat 尚未對與 Amazon 的合作發表任何說明。