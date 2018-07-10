無視風險繼續飆漲 華爾街大佬警告美股「太瘋狂了」

美股周一高開高走，標普 500 有望衝擊 6 月 15 日以來的收盤新高，道指最高漲近 300 點，FANG 科技全明星陣容集體上揚。

分析指出，美股未受貿易形勢明顯影響，延續上周五漲勢，部分由於美國 6 月非農就業新增 21.3 萬人遠超預期，失業率走高也因更多人進入勞動力市場，被解讀為經濟強勁的信號。此外，本周五將由美國銀行股率先打開第二季財報季，路透預計美股將迎來七年來最好的季度盈利紀錄。

事實上，美股三大指數在過去七個交易日共上漲了六天，與投資者將目光轉向了未受短期貿易影響的企業財報有較大關係。然而，不少華爾街大佬已開始警告投資者注意「麻痹大意」的風險。

被稱為「新債王」的雙線資本創始人 Gundlach 周末在推特上警告稱，兩年和 10 年期美債殖利率曲線越發趨平，外加聯準會的升息和縮表等「量化緊縮」（QT）政策、股票和債券估值過高，以及美國不斷膨脹的預算與貿易雙赤字，這些都是「風險」，而非「金髮姑娘」狀態。

古根海默基金首席投資官 Scott Minerd 也在本周一發布推特稱，市場忽略了風險和後果是「太瘋狂」了，目前可能是股市最後的狂歡。作為投資者應該現在就賣出，作為投機者 8 月獲利更佳。去年底，Minerd 曾預言稱，美國經濟將在 2019 年末迎來衰退。

而市場「聰明又穩健」的機構投資者是怎麼想的呢？華爾街見聞曾提到，在市場不確定性增加之際，全球主權財富基金管理者開始削減其股票敞口了。

根據資產管理公司 Invesco 的調查研究顯示，受全球貿易局勢緊張、地緣政治緊張以及高估值的壓力，超過三分之一的主權財富基金管理者計劃在今年削減投資組合中股票的敞口。

與去年相比，主權財富管理者對於 2018 年的前景也沒有那麼樂觀，預計今年的回報率為 5.8%，這低於 6.5% 的今年目標回報率，也低於去年 9.4% 的回報水平。

不止是主權基金，投行也在發出警告。摩根士丹利美股首席策略師 Michael Wilson 之前發出警告稱，科技股泡沫（破裂）可能是投資者在毫無徵兆的情況下，隨時要面對的「真相」，因此下調了對科技股的評級，從「中性」降至「減持」。

具體數據顯示，目前的市場狀況確實不容樂觀。

兩年和 10 年期美債殖利率在周一均報上揚，但其利差維持不足 30 個基點的關口，保持 2007 年 7 月以來的近 11 年低位。一旦這一利差轉為負值，通常是美國經濟走向衰退的先兆。

貿易方面的影響也已嶄露頭角。全球貿易增長今年已大幅放緩，首當其衝的影響是製造業。1 月以來，摩根大通全球製造業 PMI 的新出口指數一路走低，目前勉強維持在 50 的榮枯線上方，但 6 月獲得 50.5，為近兩年來新低。

分析指出，即將到來的財報季可能是美股公司業績指引最為重要的一次。儘管貿易風險不太會反映在第二季的公司業績中，但中期來看，中國市場的銷售前景、對全球外貿形式和信心的打壓，都有可能在中長期拖累美股表現。