美股在「唱衰」聲中進入下半年 接下來還要看什麼？

非農狂歡後，投資者重新面對冷峻的現實。

在非農就業數字方面，6 月非農新增就業 21.3 萬人，好於預期的 19.5 萬；5 月前值上修至 24.4 萬，4 月和 5 月共上修了 3.7 萬人。今年上半年月均新增就業 21.5 萬，好於 2017 全年的均值 18.2 萬。過去 12 個月，美國非農月均新增就業 19.65 萬人，

而失業率反彈至 4%，是十個月以來首次增長，5 月前值 3.8% 曾創 2000 年 4 月以來最低，華爾街主流預計失業率會保持 3.8% 不變。同時，平均時薪環比增長 0.2%，年增率增長 2.7%，均較預期減少了 0.1 個百分點，從 2009 年開啟經濟復甦周期以來就沒有年增率漲超過 3%。

相關數據顯示。6 月已經是連續第 93 個月實現非農就業增長，成為史上最長連漲周期，顯示就業市場強大和美國經濟增長穩健。美股第一時間對此做反應，上周五美股上漲，道指漲約百點，納指漲超 1.3%。標普上漲 0.85%。

6 月非農發布後，芝商所 CME 旗下的 FedWatch 工具顯示，根據聯邦基金利率期貨的交易算出，9 月升息 25 個基點機率接近 80%，較一周前高出 5 個百分點；12 月為年內第四次升息機率是 52%，較一周前高出 7 個百分點。這說明，最新的數據加深了市場對年內升息四次的預期，年初只計價了三次。

（圖片來源：芝商所 FedWatch 工具官網頁面）

然而，最近全球緊張的貿易局勢可能打破這一切。摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，截至 6 月底的統計數據基本沒有體現出貿易對經濟的影響。舉例來說，6 月汽車工業新增就業 1.2 萬人，而最近歐洲和美國正在就汽車貿易問題大打出手。彭博經濟學家指出，製造業的僱傭情況歷來對貿易最為敏感，美國經濟狀況目前還在被稅改提振，這種「暫時免疫」的特徵不確定會維持多久。

CNBC 數據顯示今年來道瓊斯指數的 16 次最大跌幅中有 7 次與貿易的擔憂有關，而 35 次漲超 1%，有 12 次於貿易相關的新聞有完全或實質上的關聯，儘管這一比例相對較低，但貿易問題實實在在的影響着美股。根據 CNBC 最新的季度調查，貿易不確定性已經成為企業面臨的最大風險。全球 43 位 CFO（北美 20，亞太 23）中 35% 的認為美國貿易政策是公司面臨的最大外部風險，遠高於第一季的 27%，以及去年第四季的 11.6%。

同時從大環境看，今年以來美股的波動性顯著加強，標普 500 指數創下 3 年來最弱的上半年表現。標普 500 指數僅僅上漲了 1.6%。而下半年中期選舉以及美伊關繫緊張對於油價的影響給市場帶來更大的不確定性。研究機構 Strategas Research 對於 500 名機構投資者的調查，機構投資者對下半年的看漲情況持懷疑態度。

而在其最新的研報中，摩根士丹利美國股票首席策略師 Michael Wilson 也發出警告，其下調了對科技股的評級，從「中性」調至「減持」。

Michael Wilson 認為儘管此時並不像 2016 年初那樣擔心經技衰退會成為這些領漲板塊下跌的導火索，但是接下來的企業二季報會顯示，貿易摩擦給他們的遠期盈利預期帶來風險：「同時考慮到科技股從未被（華爾街）如此熱捧，這個領域出現暴風雨的風險顯著增加。」

根據之前的經驗，美股的大幅波動同樣也會在全球市場上蔓延，這加強了非美交易時段的投資者對於美股市場波動性風險的對沖需求，投資者在非美國交易時段湧入期權市場，利用相關期權進行風險對沖。

過去的市場經驗顯示，美股指數期權令投資者可以在重大市場風險事件前對投資策略進行有效的微調。芝商所數據顯示，2016 年 11 月 9 日美國大選結果出爐後，美國股市開盤前，E 迷你標普 500 期權交易量急劇上升到超過 38 萬張，較該時段平均交易量上漲近兩成。考慮到最近芝商所對於規則的修改（E 迷你標普 500 期貨期權最低單筆交易合約數目已由 250 下調至 100，同時允許 Delta 中性標準普爾 500 指數期權大手交易），預計相關期權的成交量將有望進一步攀升。