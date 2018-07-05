被川普逼急了？伊朗威脅封鎖運油「咽喉」霍爾木茲海峽

路透社援引 Young Journalists Club 網站消息稱，伊朗革命衛隊指揮官 Ismail Kowsari 周三稱，如果石油出口遭美國封禁，伊朗將封鎖經由霍爾木茲海峽的石油運輸。

這已經不是伊朗第一次發出封鎖霍爾木茲海峽的威脅來報復美國了。就在前一天，伊朗總統魯哈尼表示，如果美國一心要迫使所有國家停止購買伊朗石油，伊朗將阻撓鄰國的石油出口。

伊朗總統網站 president.ir 引述魯哈尼的談話稱：「美國人聲稱他們希望徹底阻斷伊朗石油出口。他們不了解這項聲明所代表的意義，因為伊朗石油不能出口而該地區的石油卻能出口，這並沒有意義。」

美國對包括中國和印度在內的各國發出聲明稱，必須從 11 月 4 日起全面停止進口伊朗石油，否則將面臨美國的嚴厲制裁措施，並且不會有豁免。

最近，伊朗正在積極遊說多個石油買家。魯哈尼正在歐洲尋求支持，伊朗和留在 2015 年伊核協議的五個大國將於本周晚些時候召開會議。

一旦伊朗切斷全球重要原油運輸通道霍爾木茲海峽，後果不堪設想——全球大約三分之一的海運石油從這裡經過，沙烏地阿拉伯、伊朗和卡塔爾等國家都使用霍爾木茲海峽運輸原油。據美國能源資訊署統計，每天大約有 1550 萬桶原油從該海峽經過。

伊朗擁有世界第四大石油蘊藏量，是 OPEC 第三大產油國。

在伊朗方面發出關閉霍爾木茲海峽的威脅之後，美國軍方發言人稱，他們將確保霍爾木茲海峽的通航自由。

美國海軍第 5 艦隊常年在霍爾木茲海峽巡邏。美國海軍軍艦和伊朗伊斯蘭革命衛隊船隻時常在霍爾木茲海峽近距離「互動」。新華社報導稱，目前美國海軍尚未發現伊朗海軍有任何不安全的舉動。