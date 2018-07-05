汽車關稅重擊 白金跌至10年最低 ETF資金大逃殺

白金價格本週跌至近十年來的最低水平，再度顯示全球貿易緊張情緒正撼動市場。

白金週一交易最熱絡的期貨價格大跌 5.2%，是近 7 年來最大單日跌幅，收盤價格觸及自 2008 年 12 月以來最低水準。

市場推測，美國保護主義的威脅下，貿易活動放緩將挫傷全球經濟，降低商品消費。

白金價格週二拉回 4% 至每盎司 846.30 美元。

汽車製造業也用得上白金，而白金價格自 1 月高點下降了 18% 之多，投資者近期大量拋售白金，同時黃金和銅價也下跌。

分析師認為，比起其他金屬，關稅對白金的衝擊最大，因為白金近 40% 需求來自柴油汽車的觸媒轉換器，川普對歐洲進口汽車徵收 20% 關稅，無疑是個重擊，因為這會降低柴油汽車的需求。與此同時，油電混合車和電動車等新能源車日漸受到大眾歡迎，投資者對白金前景更顯悲觀。

這樣的心理預期讓投機者繼續看空白金價格，根據 CFTC 回溯 2006 年來的數據，6 月 26 日止的一週空頭遠超過多頭 26168 口，創有史以來最大差距。

三菱的貴金屬分析師 Jonathan Butler 表示，「這顯然沖了一波出來，空頭很強勢。」

根據倫敦金屬交易商、全球最大汽車觸媒轉換器廠商 Johnson Matthey PLC，白金在柴油車觸媒轉換器的需求預計將連續第 2 年下降，再加上川普關稅重擊，市場焦慮更深。供應量預計持平，白金產業已經苦不堪言，南非大型生產商得靠裁員、出售資產並籌資以維持營運。

經濟成長動力移向美國，縮限廣泛金屬需求，並將美元推升至 1 年來最高水位，美元強勢會讓商品對海外買家來說更昂貴。

券商 INTL FCStone 分析師 Edward Meir 形容，白金遭遇種種挫折，幾乎沒有上漲空間。

除了工業需求以外，白金也有貴金屬的特性，珠寶飾品內也常見白金需求，雖然不像黃金在保值上具有明顯特質，但兩者交易走勢常密切掛勾。

如今，升息推高了公債殖利率，降低了商品對投資人的吸引力，也對金價和白金價格造成壓力，但白金受創更嚴重，每盎司白金價格較黃金低了 400 美元以上，根據 WSJ Market Data Group，這幾乎是有史以來最大差距。

但也並非所有分析師都看空白金，一些分析師認為，倘若投資者對貿易局勢的情緒轉變，白金價格可能回彈。

三菱的貴金屬分析師 Jonathan Butler 表示，如果白金再次上漲，那些空頭就被迫要回補，可能會激發一些軋空漲幅。一些多頭也認為，車廠可能把鈀金換成白金來用，因為白金價格自 2001 年來首次低於鈀金。(鈀金也可以用在觸媒轉換器上)

但就目前來說，全球大型經濟體的貿易戰結束前，白金價格恐怕會有更多波動。根據 Maxwell Gold，今年 5 月白金支撐的 ETF 基金單月資金外流規模創 2015 年 11 月以降最大額，6 月資金持續撤離。

INTL FCStone 的 Mei 評論，「這狀況看起來很不妥，這些基金投資者開始逃跑，基本面很糟糕。」