要川普別再發推特 伊朗：否則油價會更高

根據《彭博社》報導，在美國總統川普透過推特，要求石油輸出國組織 (OPEC)調降油價後，伊朗官員今 (5) 日回應，希望川普別再發推文，否則油價會更高。

川普今於推特寫道，OPEC 這些壟斷國必須記住，油價已大漲，當美國近乎無償地保衛 OPEC 時，OPEC 卻在推升油價，應該「立刻降價！」

伊朗駐 OEPC 代表 Hossein Kazempour Ardebili 指出，川普的推文，至少已讓油價漲了 10 美元，「請停止推文，否則油價會更高。」

Kazempour 稱，川普在詆毀 OPEC，「你對這些好人施壓，我們希望你能更有禮貌些。」

Kazempour 痛批，「你對原油生產國實施制裁，現在還要求他們降低油價！」

根據路透社報導，隸屬伊朗石油部的通訊社 Shana，日前引述 Kazempour 的說法指出，石油不應被當成獲取政治利益的武器。

Kazempour 認為，川普的制裁措施，恐使國際油價大漲，「美國消費者將為川普的政策付出代價」。

他說，美國會招來「自傷」，導致經濟受害。

台北時間週四晚間 6 點 46 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.17%，至每桶 78.11 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.42%，至每桶 74.45 美元。