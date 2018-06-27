美股恐回測2月低點 專家：但年底將強勁反彈

貿易戰疑慮未除，持續影響全球金融市場；投資專家認為，美股恐回測 2 月低點，但可望於期中選舉結束後，迎來強勁反彈。

美股週二 (26 日) 收高，道瓊工業指數收漲 30.31 點(0.12%)，至 24283.11 點；標普 500 指數收漲 5.99 點(0.22%)，至 2723.06 點；那斯達克指數收漲 29.62 點(0.39%)，至 7561.63 點。

根據 CNBC 報導，黑石集團 (Blackstone) 副董事長 Byron Wien 表示，美股可能會回測 2 月低點，但就全年來看，仍將維持漲勢。

Wien 指出，11 月期中選舉結束後，他看好標普 500 指數攀上 3000 點，與週一收盤表現相比，高出約 10.4%。

Wien 稱，2018 全年，標普 500 指數會較 2017 年漲逾 12%。

高盛首席股票策略師 David J. Kostin 亦稱，美國經濟持續成長、企業獲利增加，股市可望持續走高至 2019 年。

高盛將 2018 年標普 500 成分股企業的每股純益 (EPS) 預估值，從 150 美元上調至 159 美元，較 2017 年成長 19%；主因在於，美國及全球經濟持續成長、能源價格走揚，以及稅改對企業的助益優於預期。

不過，Kostin 也說，在貨幣緊縮政策、殖利率曲線扁平化、貿易爭端加劇，以及期中選舉等 4 大因素影響下，美股漲幅恐被壓抑，2018 年底前，標普 500 指數只能再漲 3%。

貿易戰情勢方面，美國總統川普打算限制外國業者，投資美國科技公司。

美國眾議院週二通過收緊外國投資規定的議案，主因在於，民主、共和兩黨議員，皆對中國收購美國關鍵技術，可能造成的國安問題，有所顧慮。

美國財政部正在草擬具體規範，限制外國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。