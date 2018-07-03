美股指數期貨走揚 道瓊期指一度漲逾120點

昨日美股收高，投資人對貿易戰相關消息，似乎感到麻木；今 (3) 日美股盤前，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 120 點。

台北時間週二晚間 6 點 19 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 128 點 (0.53%)，標普 500 期指上漲 0.42%、那斯達克期指上漲 0.51%。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。

據 Axios 報導，川普政府正在起草一份法案，將授權白宮，可在未經國會同意的情況下，提高關稅；這也意味著，美國打算捨棄世界貿易組織 (WTO) 的規範。

美國商務部長 Wilbur Ross 日前表示，現在討論美國是否退出 WTO，或要不要實施進口車關稅，「還為時過早」。

但 Ross 也說，就算美股大跌，川普也不會改變對貿易政策的看法。

不過，投資人對貿易戰相關消息，似乎感到麻木，昨日美股收高，標普 500 指數收漲 0.3%，至 2726.71；那斯達克指數收漲 0.8%，至 7567.69 點；道瓊指數收漲 0.15%，至 24307.18 點。