〈分析〉貿易戰越演越烈 波音已出現「甜甜價」？

過去幾天，因為中美貿易戰的氣氛越來越濃厚，波音 (Boeing) (BA-US) 股價短線大幅下跌近 10%，或許有投資人會問，現在是進場的時機了嗎？還是得再等等，因為跌幅恐怕還會加深？

以外為您整理華爾街分析師對於波音後市的「牛、熊之辯」：

波音股價走勢

空頭：

站在空方的一派華爾街分析師認為，美中貿易戰全面化的前景已越來越清晰，波音恐怕還有得跌。上週，中國國務院總理李克強表示，他們正與法商空巴 (Airbus) 協商今年購買更多空巴飛機，倘若他們真的達成這 180 億美元的交易，就會對美方釋出強烈訊號，如果真的與美方打上貿易戰，中國也有其他選擇。

另一派較保守的分析師、如富國銀行資深分析師 Sam J. Pearlstein 則認為，波音最大的風險不是貿易戰，而是美元漲勢，因為美元不斷上漲會讓以美元計價的波音飛機更顯昂貴，而且燃料也通常以美元計價購買。

富國銀行分析團隊已確認，波音有數張訂單被推遲交機或取消的可能性相當大。今年印尼 Garuda 即宣布，將延遲下訂 2014 年 49 架 737 Max 飛機的其中 10 架。因除了匯率因素是一個問題，燃料成本的不斷上升，也讓航空公司營業利潤備受壓力，因為飛機燃料是航空公司營業費用中最大單一項目，這恐會導致數家航空公司檢視其與波音的飛機訂單。

但也不是一面倒的壞消息。Pearlstein 指出，這些訂單占波音 4150 億美元商務飛機預約訂單比例小且可控制，且長期來說，較高的商務飛機產量將可推動營收成長與強勁的自由現金流，短期來說，「我們認為這現金流前景已經完全反映在股價上。」他重申波音股價評級為「持有」。

多頭：

雖然波音近期股價動盪，但 2017 年波音上漲了 89% 之多，是去年道指最亮眼之股票，即使面臨貿易戰的衝擊，波音今年股價仍見 22% 以上的漲幅，遠高於航太公司平均收益 5.4% 的表現。

儘管近期出現拋售潮，還是有一些分析師看漲波音。巴克萊分析師 David Strauss 維持波音股票評級「加碼」，且目標價 400 美元。「波音強調削減成本且改善生產率，這可以產生更高利潤、自由現金流並推動股價再上漲，我們相信波音仍處於受惠此過程的初期階段。」

Strauss 解釋，過去數年顧客預付款平均占自由現金流總額約 35%，「我們估計，因 737 產量提升，自由現金流進一步增長，持續受惠於預付款以及 787 和 KC-46 空中加油機的現金改善，我們認為這可以抵消 777x 和現金稅的不利衝擊。」

這些全部都可以導向潛在的自由現金流，即今年預付款的 50 億美元，相較去年為 20 億美元。 Cowen & Co 分析師 Cai von Rumohr 本月稍早也在報告中看漲波音。

《Barron's》週刊今年 1 月 20 日曾對波音做出報告，當時分析師 Ben Levisohn 結論是，下注在波音似乎有些冒險，但歷史顯示波音股票可以長期延續，此後包含在投資股利等舉動，波音股價下跌 0.7%，「現在沒有貿然買進的必要，但也沒有理由要認賠殺出。」