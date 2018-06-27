Uber在倫敦勝訴 獲短期經營執照

Uber 週二 (26 日) 在倫敦上訴案獲勝，法庭授予 Uber 新的 15 個月經營執照，讓他們可繼續在最重要的歐洲市場倫敦運營。

該公司一直在尋求 5 年期的營業執照，然而去年 9 月倫敦交通局 (TfL) 拒絕延長執照，並稱 Uber 不是「合適的」運營商。

在 Westminster 地方法院舉行為期兩天的聽證會後，首席法官 Magistrate Emma Arbuthnot 說，Uber 現在被認為是「合適的」，並下令該公司需支付 TfL 的 42.5 萬英鎊的法律費用。

法庭有條件讓 Uber 營運

這可以做為 Uber 在明年 IPO 之前的一次大勝。但法官 Emma Arbuthnot 說，Uber 必須滿足一些條件，包括定期性的審計，還有向警方主動報告暴力事件、防止疲勞駕駛、並成立獨立的監察運作單位。

Uber 的駕駛員現在必須擁有私人租賃許可證並只能在特定地區執業。駕駛員必須在乘客或旅行接送 10 小時後休息 6 小時。此外，該城市的所有司機都要進行英語測試。

該公司還對其在倫敦的 APP 進行了修改，使乘客能更加清楚其駕駛員是否獲得 TfL 的許可後再從 App 上傳送乘車要求。

Uber 望藉此扭轉局勢

Uber 的英國地區經理 Tom Elvidge 表示他對這一結果感到高興。「我們將繼續與 TfL 合作解決他們的擔憂並贏得他們的信任，同時為我們的客戶提供最好的服務。」

週二的決定象徵著 Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 的一個重大勝利，他將倫敦視為前瞻，試圖扭轉公司形象，並向監管機構證明該公司能夠負責任地運營。新法規下月生效後，該公司也計劃要重新在芬蘭繼續 Uber 的營運。