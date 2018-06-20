航空貨運業務成長 聯邦快遞向波音採購66億美元新機

隨著航空貨運市場的復甦與持續成長，波音公司 (BA-US) 與聯邦快遞公司 (FDX-US) 達成了 24 架貨運飛機的交易，價值 66 億美元。

這家芝加哥飛機製造商周二 (19 日) 在一份聲明中稱，聯邦快遞計劃將 12 架中型波音 767 貨機和 12 架大型 777 貨機加入其訂單。聯邦快遞早已經是這兩種飛機型號的最大客戶。

執行長 David Bronczek 在與分析師的電話會議中表示，總部位於田納西州的聯邦快遞一直在訂購新飛機以替代老式貨機，例如配置有三缸發動機的麥道 MD-11，以提高燃油效率和可靠性，同時又不增加其航空貨運的運力。他表示，隨著空運需求開始增長，這可能會有所改變。

「這些年來我們只增加很少的飛機，」他說。 「另一方面，如果我們繼續看到現在的強勁成長態勢，我們可能將用它們來增加產能。」

在這十年的大部分時間裡，全球航空貨運量在去年受到網上購物者和強勁貿易刺激的強勁反彈。 這一趨勢為波音的廣體噴射機系列提供了新的動能，其中包含波音 767 和巨型波音 747。

波音公司上個月宣布計劃在 2020 年前將波音 767 年產量提高 20% 至 36 架飛機。這款老式噴射機以中型貨機的形式獲得像是亞馬遜公司和聯邦快遞公司的青睞。這將是自 2016 年初以來第三次生產率的提升，波音 767 在 20 世紀 80 年代為開啟跨洲旅行的雙引擎噴射機而聞名。

這艘貨機是波音公司目前產品系列中最早的一款機型，可以追溯到優比速公司 1993 年訂購的 60 架貨機。第一艘波音 767 貨機於 1995 年 10 月交付。

波音公司表示，一旦遇到「某些突發事件」，新飛機的交易將被添加到波音的訂單和交付網站。53 架波音 767 貨機中和 6 架波音 777 貨機已在運送途中。這些飛機將運往聯邦快遞航空公司，該公司主要包辦包裹運送業務，並利用貨運飛機送往世界各地。

波音 777 貨機的標價為 3.392 億美元，而波音 767 貨機的銷售價格為 2.122 億美元。波音公司今年已經收到 28 份波音 777 貨機訂單，按慣例折扣前總金額為 94.9 億美元。